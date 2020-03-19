كارول سماحة تطرح "مش هعيش" (فيديو)

طرحت الفنانة الليبنانيه كارول سماحة، أغنية جديدة لها تدعى "مش هعيش" عبر قناتها الرسيمة بموقع "يوتيوب" منذ ساعتين.



يشار أن أغنية "مش هعيش" كلمات:أمير طعيمة، وألحان: إسلام زكي، وتوزيع ألكساندر ميساكيان، والكليب من إخراج جاد شويري.



وتقول كلمات الأغنية:"مش هعيش محبوسة في سجن القلق..هبقى حرة وعندي حق..إفهم إن أنا عندي مبدأ طول حياتي..بدي فرصة و فرصتين التالتة لأ..مش هعيش مع حد سلبي..وأصحي ألاقي عمري راح..حد فاكر إن قلبي

ملك ليه أو مستباح..دي المشكلة والحل باين من زمان..الحب بيموت لو ما حسش بالأمان..امتحان و سقطت فيه ولموا الورق..حبنا كارت اتحرق..ناوية اعيش عمري اللي جاي علي صفحة بيضا..واللي فات من عمري هعتبره إتسرق..مش هعيش مع حد سلبي..وأصحي ألاقي عمري راح..حد فاكر إن قلبي..ملك ليه أو مستباح..دي المشكلة والحل باين من زمان..الحب بيموت لو ما حسش بالأمان".



حققت الأغنية حتى الآن نجاحاً كبيراً، فحازت على11,936 مشاهدة على قناة اليوتيوب حتى الآن.