Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارول سماحة تطرح "مش هعيش" (فيديو)

الخميس 19/مارس/2020 - 06:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
طرحت الفنانة الليبنانيه كارول سماحة، أغنية جديدة لها تدعى "مش هعيش" عبر قناتها الرسيمة بموقع "يوتيوب" منذ ساعتين.

يشار أن أغنية "مش هعيش" كلمات:أمير طعيمة، وألحان: إسلام زكي، وتوزيع ألكساندر ميساكيان، والكليب من إخراج جاد شويري.

وتقول كلمات الأغنية:"مش هعيش محبوسة في سجن القلق..هبقى حرة وعندي حق..إفهم إن أنا عندي مبدأ طول حياتي..بدي فرصة و فرصتين التالتة لأ..مش هعيش مع حد سلبي..وأصحي ألاقي عمري راح..حد فاكر إن قلبي
ملك ليه أو مستباح..دي المشكلة والحل باين من زمان..الحب بيموت لو ما حسش بالأمان..امتحان و سقطت فيه ولموا الورق..حبنا كارت اتحرق..ناوية اعيش عمري اللي جاي علي صفحة بيضا..واللي فات من عمري هعتبره إتسرق..مش هعيش مع حد سلبي..وأصحي ألاقي عمري راح..حد فاكر إن قلبي..ملك ليه أو مستباح..دي المشكلة والحل باين من زمان..الحب بيموت لو ما حسش بالأمان".

حققت الأغنية حتى الآن نجاحاً كبيراً، فحازت على11,936 مشاهدة على قناة اليوتيوب حتى الآن.
Advertisements

أخبار تهمك

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ حوالي 6 ساعات

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الصفعة الكبري.. ميسي يُقرر الرحيل ولاعب واحد قادر على إبقاءه داخل برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 5 ساعات

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ ساعة و 24 دقيقة

ترامب: نستخدم هذا الدواء لعلاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

إجراء عاجل من النيابة العامة لشخصين قاما بشرب "معقمات"

منذ ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 8 ساعات

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:37 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

05:42 م

إجراء عاجل من النيابة العامة لشخصين قاما بشرب "معقمات"

06:04 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status