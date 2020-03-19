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عاجل.. الكويت تقرر إنهاء العام الدراسي الحالي بسبب "كورونا"

الخميس 19/مارس/2020 - 06:08 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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قررت الحكومة الكويتية، مساء الخميس، إنهاء العام الدراسي الحالي وبدء الدراسة للعام الجديد بتاريخ 4 أغسطس 2020، وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا وإجمالي حالات الشفاء يرتفع إلى 15.

وارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت من فيروس كورونا إلى 9، كما سجلت69 حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر معاقبة كل من يخالف القرارات المتعلقة بفيروس كورونا بـ"الحبس أو الغرامة أو الاثنين معًا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخص.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الكويت

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