عاجل.. الكويت تقرر إنهاء العام الدراسي الحالي بسبب "كورونا"

قررت الحكومة الكويتية، مساء الخميس، إنهاء العام الدراسي الحالي وبدء الدراسة للعام الجديد بتاريخ 4 أغسطس 2020، وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا وإجمالي حالات الشفاء يرتفع إلى 15.





وارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت من فيروس كورونا إلى 9، كما سجلت69 حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات.





وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر معاقبة كل من يخالف القرارات المتعلقة بفيروس كورونا بـ"الحبس أو الغرامة أو الاثنين معًا".



