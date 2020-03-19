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بسبب كورونا.. وزارة الداخلية الإيرانية تغلق الأسواق والمراكز التجارية

الخميس 19/مارس/2020 - 06:10 م
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وزارة الداخلية الإيرانية
وزارة الداخلية الإيرانية
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قررت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الخميس الموافق الـ19 من شهر مارس الجاري، إغلاق الأسواق والمراكز التجارية، في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا".

بيان وزارة الداخلية

وأعلنت الصحة الايرانية، وفاة 149 حالة بسبب كوفيد-19 في بلد يعد بين الدول الأكثر تأثرا بالوباء مع حصيلة إجمالية بلغت 1284 وفاة.

عدد الوفيات

وإضافت الوزارة أن عدد الوفيات والبالغ (147) يفوق عدد أمس، لكن تبين أن عدد الحالات الجديدة المؤكدة في الساعات ال24 الأخيرة تباطأ، بحسب أرقام نشرها نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي الذي أشار إلى أن 18407 أشخاص أصيبوا بالوباء في البلاد.

الإصابات في إيران

وأحصت محافظة طهران العدد الأكبر من الإصابات (137)، وتأتي بعدها أصفهان (وسط، 108)، ثم محافظة جيلان شمال 73، حسبما أعلنت الوزارة.

تقارير الوزارة

من جانبه، نشر المتحدث باسم الوزارة قيانوش جهانبور، تغريدة له على حسابه الرسمي عبر "تويتر" معلقا على هذه الأرقام: "خمسون إصابة جديدة يتم رصدها كل ساعة، وهناك وفاة كل عشر دقائق".



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