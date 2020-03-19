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الولايات المتحدة تصادق على استخدام علاج ضد الملاريا لمعالجة المصابين بـ كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 06:07 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، المصادقة على استخدام علاج ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

أعلن رئيس هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، مساء اليوم الخميس، تجربة دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي له، إنه تمت الموافقة على طرح عقار "هيدروكسي كلوروكوين" الخاص بعلاج الملاريا في الأسواق لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح  ترامب، أان بلاده تواصل جهودها المستميتة للقضاء على "الفيروس الصيني"، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأشار إغلى أنه سيعلن خلال أسابيع عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تعمل على إزالة أي معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال للفيروس.

وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود بلاده المتواصلة من أجل القضاء نهائياً على فيروس كورونا، وتابع: "قمت بتفعيل قانون من شأنه دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة"

وكان ترامب أقر خطّة طارئة بقيمة 100 مليار دولار أقرها الكونجرس، وتهدف لضمان حصول العمال الأمريكيين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

والخطة التي دعمها الحزبان في الكونجرس أقرّها مجلس الشيوخ أمس الأربعاء بغالبية كبيرة، وفور خروج مشروع القانون من الكابيتول ووصوله إلى البيت الأبيض مهره الرئيس ترامب بتوقيعه ليدخل حيّز التنفيذ
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