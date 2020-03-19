بسبب "كورونا".. عادل إمام في المنزل

تستعد قناة الحياة غدًا الجمعة الموافق 20 مارس، لعرض مسرحية "الواد سيد الشغال" للزعيم عادل إمام، في الحادية عشر مساء، وذلك من خلال دعمها لمبادرة البقاء في المنزل.





بينما تستعد اليوم شاشة mbc مصر، لعرض مسلسل "صاحب السعادة" للزعيم عادل إمام والذي تدور أحداثه حول الموظف المرموق السابق "بهجت"، الذي انصرف للاهتمام بأحفاده بعد تقاعده، وينهمك خلال علاقته اليومية بأحفاده بالغوص في الكثير من المشاكل الاجتماعية بصورة ساخرة.





وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم ومواجهة فيروس كرورونا حيث قررت الدولة منح معظم القطاعات إجازة وذلك من أجل محاربة الفيروس حيث أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتعطيل الدراسة وتعليقها لمدة أسبوعين، بينما منعت الشيشة من المقاهي وحددت ساعات العمل في العديد من المحالات التجارية والمطاعم والمقاهي



