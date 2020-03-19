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إطلالة إنجي وجدان بحملة "خليك في البيت" عبر "إنستجرام"

الخميس 19/مارس/2020 - 06:55 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة إنجي وجدان،صورة من أحدث جلسة تصوير لها داخل منزلها ملتزمة بقواعد البقاء بالمنزل كما نصحت الحكومة الشعب المصري بأكمله وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "وجدان" وهي ترتدي ملابس المنزل وميك أب هادئ وملابس المنزل وكتبت تعليقا على هذه الصورة قائلة "انتي جميلة زي ما انتي" وقامت بكتابة هاشتاج "#ابقو_في_المنزل".

وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها فقال أحدهم "بحبك جدا انت انسانة مميزة" وقال آخر "بحبك جدا يا انجي" وقال آخرهم "أفضل ممثلة".

وكانت الوزارة قد نصحت الجمهور بالبقاء في المنزل بعد انتشار فيروس كورونا ويقوم الفنانين بالقيام بذالك كنوع من أنواع التوعية لجمهورهم حيث أن عدد من الفنانين ظهرو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وهم يرتدو "الكمامة" ونشرو معلومات لكيفية الوقاية من هذا الفيروس.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي وجدان مشاركتها في مسلسل "طلعت روحي" مع عدد من الفنانين منهم هبة عبد العزيز وعمر السعيد وإسلام إبراهيم وأحمد فريد وهو تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي
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الكلمات المفتاحية

كورونا انستجرام انجي وجدان اخر اعمالها ابقو في المنزل

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