إجراء عاجل من النيابة العامة لشخصين قاما بشرب "معقمات"





أمرت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم الخميس، بإلقاء القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائلًا لأحد أنواع المعقمات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ للتضليل بأنها تعمل على الحماية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقالت النيابة العامة: إنه "وفقًا لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن قيام شخصين بشرب سائل تعقيم غير مخصص للتناول الإنساني أو الاستهلاك الآدمي، وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضليل المتلقي على أنه يقي من فيروس كورونا والترويج لذلك، وكان كلٌ منهما قد اقترف فعلته بشكل مستقل عن الآخر".





وأضافت: فقد صدر بشأنهما توجيه من النيابة العامة إلى الجهة المختصة بالبحث والتحري عنهما، والتعرف على هويتهما والقبض عليهما على الفور، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة.





هذا ويُعد ما قاما به من سلوك مادي محل تجريم شرعًا ونظامًا لما ينطوي عليه من الجناية عمدًا على النفس وتعريضها للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها؛ بما يزين لهم سلوكًا مضرًا بالصحة العامة، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام.





والمجرَّم طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والمقرر بشأنهما عقوبات صارمة من السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات,وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، فضلًا عن خرقهما أحكام نظام حماية الطفل والعقوبات المترتبة على ذلك.





وطلبت النيابة العامة من الجميع التحلي بروح المسؤولية والوعي الوطني، فيما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعدم مخالفة الأنظمة في ذلك.





كما شددت النيابة العامة في هذا الصدد، على أنها لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعيًا ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع، ويشكل انتهاكًا للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلطة في ذلك.



