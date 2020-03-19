"نهاية بالغاي وخداع يانيز".. شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 15 | تردد قناة ATV التركية





تصدر مسلسل قيامة عثمان 15 محرك بحث جوجل والذي حقق نسب مشاهدات عالية من أولي حلقاته، ويبحث الكثير من الأشخاص بالوطن العربي عن الحلقة الخامسة عشر من المسلسل الذي يحمل الكثير من التشويق ويسرد تاريخ الدولة العثمانية وكيف بدأت مشوارها في تحقيق الإنجازات على يد حاكم عثمان أرطغرل، الذي يقوم بدورة الممثل التركي بوراك أوزجيفيت وكان قد شارك مسبقًا في مسلسل تاريخي وحقق نجاح كبير فيه وهو حريم السلطان.



مسلسل قيامة عثمان الحلقة 15 "الخامسة عشر"



تدور الاحداث في أطار تشويقي، جذب الملايين من المشاهدين حيث يقوم عثمان باعمال غريبة من اجل جماية دولته من كل عدوة فاسد يريد تدميرها لكي يقضي على حلم عثمان في تنفيذ وصية والده، يخطط عثمان ويضع التدابير اللازمة لكي يقضي على سلفارد وجيركواي في أقرب فرصة لكي يجعلهم عبرة لكل من يفكر في القضاء على عثمان والدولة العثمانية وفي نفس الوقت يسعى عثمان لكي يخرج الدولة من الضياع والفقر.



القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان



تنقل قناة ATV التركية مسلسل قيامة عثمان بشكل منتظم في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعرض أيضا على قناة الفجر وقناة اليرموك مساء كل خميس.



تردد قناة ATV قناة "ايه تي في التركية"



القناة: atv التركية



التردد: 10796

معدل الترميز:27500

الإستقطاب: أفقي



شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 15 القمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 10796معدل الترميز:27500الإستقطاب: أفقي







