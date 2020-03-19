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كورونا يحكم كرة القدم.. آخر المستجدات واللاعبين المُصابين بالفيروس المُميت

الخميس 19/مارس/2020 - 05:05 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أصبحت أخبار الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، هي الشغل الشاغل الآن بين جميع المتابعين، والذي يكشف يوماً بعد يوم، عن صدمات جديدة بين نجوم كرة القدم، بعد أن تفشى الفيروس بشكل كبير في القارة العجوز.

وكان آخر المنضمين لضحايا كورونا، سداسي من بين لاعبي فريق إسبانيول الإسباني وطاقمهم الفني، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم، بالإضافة إلى العديد من لاعبي فيورنتينا الإيطالي.

وتم عزل السداسي المصاب، حيث تقرر دخولهم الحجر الصحي بشكل رسمي.

وواصل الفيروس إنتقاله في إسبانيا، حيث أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس إصابة 15 من عناصرة بفيروس كورونا، من بينهم 3 لاعبين، إلا أنه لم يتم الإعلان عنهم حتى الآن.

وفي إيطاليا، أكثر دول القارة العجوز تعرضاً للفيروس، أعلن نادي هيلاس فيرونا مساء أمس إصابة لاعبه ماتيا زاكايني بالمرض، لتصبح آخر الحالات المصابة في إيطاليا.

وسبق زايكايني إصابة النجم الفرنسي بليز ماتويدي نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يعد ثاني حالات الإصابة بالمرض بعد قلب الدفاع دانيلي روجاني، ويصبح الحالة رقم 13 بين لاعبي الدوري الإيطالي حتى الآن.

من جهة أخرى، ذكرت التقارير الواردة من نادي تشيلسي، أن حالة نجم الفريق المصاب بكورونا كالوم هودسون أودوي في تحسن شديد.

وظهر اللاعب بحالة جيدة من خلال فيديو نشره اللاعب، في أول ظهور له منذ حوالي أسبوع، بعد أن تأكدت إصابته بكورونا.

وأعلن أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تسجيل عشر إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، مشيرا الى ان ثلاثة منها تعالج في المستشفى.

وأفاد مالك النادي روكو كوميسو في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا" من مكان تواجده في الولايات المتحدة "الوضع يزداد سوءا، في النادي لدينا نحو عشر أشخاص مصابين بهذا المرض المؤسف، وثلاثة من أفراد الجهاز الفني هم في المستشفى".

وسبق لنادي كرة القدم أن أعلن عن إصابة ثلاثة لاعبين هم المهاجم باتريك كوتروني والأرجنتيني جرمان بيسيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش.

وأطلق النادي حملة لجمع التبرعات لمساعدة مستشفيات المدينة على التعامل مع فيروس "كوفيد-19" الذي ضرب بقوة في إيطاليا، وحصد حتى مساء الأربعاء نحو 3000 وفاة في إيطاليا من أصل نحو 35 ألف إصابة، من أصل نحو 8800 وفاة تسبب بها حول العالم.

وأشار كوميسو إلى أن الحملة جمعت حتى مساء الأربعاء نحو 420 ألف يورو من أصل هدفها الاجمالي وهو 500 ألف يورو، مشيرا إلى أن لاعب الفريق الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري ساهم بـ50 ألفا.

وأعلنت أندية عدة في "سيري أ" تسجيل إصاباته بالفيروس في صفوفها، لاسيما يوفنتوس حيث أصيب دانييلي روغاني (أول إصابة للاعب كرة قدم في إيطاليا) والفرنسي بليز ماتويدي، وسمبدوريا الذي سجل فحوصا إيجابية لخمسة من لاعبيه وطبيب، ولاعب هيلاس فيرونا ماتيا زاكانيي.

وفرض "كوفيد-19" شللا شبه شامل على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم ومنها منافسات غالبية بطولات كرة القدم في أوروبا. وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بالفيروس في القارة العجوز، وهي أعلنت في وقت سابق وقف المنافسات الرياضية حتى الثالث من نيسان/أبريل.

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