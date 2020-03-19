بي ام دبليو تعمل على تطوير الفئة السابعة الكهربائية

تعمل شركة بي ام دبليو على تطوير فئة كهربائية بالكامل من الفئة السابعة القادمة، وستكون بحسب الشركة الفئة الأقوى في الموديل.





وستكون بي إم دبليو الفئة السابعة متوفرة بفئة هجينة إلى جانب البنزين والديزل، وسيتم بناء جميع الفئات على نفس قاعدة العجلات، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة “الجيل القادم للفئة السابعة سيأتي بأربع خيارات للمحرك: بنزين وديزل وهجينة وكهربائية، وستكون الكهربائية أكثرهم قوة”، وتشير التقارير إلى أن قوتها ستصل إلى 650 حصان ومدى 700 كيلومتر مع بطارية 120 كيلوواط/س.





وتعتبر أقوى سيارة للفئة السابعة هي فئة M760i الرياضية بمحرك V12 ثنائي التيربو سعة 6.6 لتر بقوة 600 حصان وعزم دوران 850 نيوتن.متر، وتتسارع إلى 96 كم/س في 3.6 ثانية وتصل سرعتها القصوى لـ 250 كم/س.