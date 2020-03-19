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رسميا.. الأهلي يعلن تجديد عقد وليد سليمان

الخميس 19/مارس/2020 - 05:56 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين. 


جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات


وبعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، التي جرت في إطار تقدير الأهلي لأبنائه، والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة.


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