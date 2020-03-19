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ترامب: إجازة استخدام دواء للملاريا لعلاج كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 05:46 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه خلال أسابيع سيتم الاعلان عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا.

 وأوضح ترامب،في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا، أنه يتم بذل جهود متواصة للقضاء نهائياً على فيروس كورونا، حيث تمت الموافقة على استخدام دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن  إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام.

وأضاف ترامب: " قمت بتفعيل قانون من شأنه دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الغذاء والدواء أحرزت تقدما لتأمين احتياجات السوق المحلية".

وأشار إلى أن  إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام.

ووقع الرئيس الأمريكي، الخميس، مشروع قانون مكافحة فيروس كورونا الجديد، وفق ما أعلن بيان للبيت الأبيض.

وفي وقت سابق قرر ترامب تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا، وسنّ قانونا يتيح للحكومة تسريع إنتاج المعدات المطلوبة.

وأشار ترامب إلى أنه سيتم إرسال سفينة طبية إلى مدينة نيويورك، أكثر المناطق تأثرا بالفيروس لمساعدة المتضررين بالعدوى.

وأعلن أنه سيتم نشر مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي، وفقا لوكالة رويترز.

وأغلقت الولايات المتحدة الحدود البرية مع كندا مؤقتا أمام التنقلات غير الأساسية، جراء تفشي الفيروس "كوفيد 19".

وتعد ولاية واشنطن الأكثر تضررا بين الولايات الأمريكية كلها من كورونا، وتقع عند الحدود مع كندا، وسجلت فيها نصف الوفيات في البلاد تقريبا، مع 55 حالة من أصل 115 شخصا.

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الكلمات المفتاحية

نجاح لقاح قانون الدفاع فيروس كورونا دونالد ترامب تفشي الفيروس تداعيا تجربة الانتاج الدفاعي

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