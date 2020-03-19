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حجز 800 عبوة "جال" تعقيم غير صالح للإستهلاك بولاية القصرين
الخميس 19/مارس/2020 - 05:49 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الإربعاء 18 مارس 2020، عن تحقيق النتائج التالية:
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 658 عبوة "جال" معقم مجهولة المصدر بولاية نابل.
- حجز 800 كيس "جال" تعقيم غير صالح للإستهلاك بولاية القصرين.
- حجز 95 لتر من الصابون السائل منتهية الصلوحية بولاية القصرين.
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 147 عملية حجز.
- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.
- القيام بـ 72 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.
في المجال الصحي:
- تحرير 47 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 79 مخالفة صحية.
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