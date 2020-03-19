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حجز 800 عبوة "جال" تعقيم غير صالح للإستهلاك بولاية القصرين

الخميس 19/مارس/2020 - 05:49 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الإربعاء 18 مارس 2020، عن تحقيق النتائج التالية:

أهم عمليّات الحجز:

- حجز 658 عبوة "جال" معقم مجهولة المصدر بولاية نابل.

- حجز 800 كيس "جال" تعقيم غير صالح للإستهلاك بولاية القصرين.

- حجز 95 لتر من الصابون السائل منتهية الصلوحية بولاية القصرين.



في مجال الأمن العــــام: 

- القيام بـ 147 عملية حجز.

- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.

- القيام بـ 72 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

 

في المجال الصحي:

- تحرير 47 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 79 مخالفة صحية.
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