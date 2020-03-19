حجز 800 عبوة "جال" تعقيم غير صالح للإستهلاك بولاية القصرين

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الإربعاء 18 مارس 2020، عن تحقيق النتائج التالية:





أهم عمليّات الحجز:





- حجز 658 عبوة "جال" معقم مجهولة المصدر بولاية نابل.





- حجز 800 كيس "جال" تعقيم غير صالح للإستهلاك بولاية القصرين.





- حجز 95 لتر من الصابون السائل منتهية الصلوحية بولاية القصرين.













في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 147 عملية حجز.





- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.





- القيام بـ 72 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.









في المجال الصحي:





- تحرير 47 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 79 مخالفة صحية.