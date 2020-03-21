Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكاية أول امرأة من ذوي الإعاقة تحصل على لقب الأم المثالية

السبت 21/مارس/2020 - 06:06 ص
Advertisements
عزيزة عبدالستار
عزيزة عبدالستار
مارينا بشارة
Advertisements
صورة من صور الإنسانية والتحدي للظروف الصعبة، فكان الإصرار والعزيمة وراء تحقيق حلمها، وخلقت الدكتورة عزيزة عبدالستار من رحم الحرب وشلل الأطفال، أول امرأة تحصل على لقب الأم المثالية من ذوي الاحتياجات الخاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018.

صعوبات مبكرة في الحياة
وانتقلت "عزيزة" مع والدتها إلى محافظة قنا وعمرها 7 شهور، وكان وقتها لا يوجد تطعيم ضد شلل الأطفال، فأصيبت بالمرض، ولم تقف المعاناة الي هذا الحد ولكن واجهت صعوبة أخرى عندما أكملت 8 سنوات ورفض والدها تعليمها، لكن دعمتها عمتها والحقتها بمديرة التربية والتعليم.

وفي عام 1967 بين الحرب ومعاناتها، استطاعت أن تكمل دراستها الابتدائية، و هاجرت مع أسرتها إلى محافظة الفيوم، بسبب عدم وجود مدارس إعدادية في القرية التي كانت تعيش فيها.

العودة إلى السويس
وعادت إلى محافظة السويس بعد انتهاء الحرب، إذ قرر والداها استكمال دراستها في دار المعلمات، لكن شقيقها حول أوراقها إلى الثانوية العامة، وحصلت على مجموع مرتفع في الثانوية، يمهد لها دخول الى كلية الطب جامعة الأزهر، ولكن شبح التحديات خيم من جديد، حيث واجهت رفض أبيها مرة أخرى بتحقيق حلمها بدخولها كلية الطب وعندما أصرت على هدفها، فوجئت بانه يخطط لزواجها من أحد تجار الذهب ولكنها صممت على الرفض.

وبعد محاولات من اشقائها إقناع والدهم، بأن يسمح لها بدراسة في كلية الطب جامعة الأزهر، وافق والدها أن تلتحق بكلية طب أسنان جامعة المنصورة، وليس كلية طب جامعة الأزهر أمنيتها، ورغم ذلك تفوقت على زملائها، وتم تعينها عام 1985 في مستشفي السويس العام وتولت منصب مديرة المستشفى الآن، وأثناء عملها تعرفت على أحد الأطباء، كان نائب رئيس قسم الصحة النفسية في المستشفى، وقرر الزواج منها.

ورفضت أسرتها هذا الزواج خوفا عليها، فتعرضت لأزمة نفسية حتى تمت الموافقة، ورزقت بطفلها الأول بعد عام من زواجها، ثم أنجبت طفلين اخرين، وبعد عدة سنوات انفصل عنها زوجها، وتحملت مسئولية الأطفال، وعملت في إحدى المراكب البحرية لمدة 3 سنوات دون مصدر رزق، فاضطرت أن تعمل في مستوصف خاص ثم في عيادة خاصة، وجمعت مبلغ قدرة 2000 جنيه، وحصلت على قرض، وافتتحت عيادة خاصة.

إنسانة لا تعرف المستحيل
كانت "عزيزة" لا تعرف المستحيل، فترفض رفع الراية البيضاء لهذا المرض اللعين الذي أعجزها عن الحركة، وكانت غايتها أن تصبح طبيبة، حتى تحقق حلمها، ولم تكتف بذلك، فعلمت أولادها وزرعت فيهم حب النجاح والإصرار والعزيمة، وحذفت كلمة "فشل" من قاموس حياتهم.

وجاء دور أبنائها لرد الجميل، فبعثوا إلى وزارة التضامن الاجتماعي ورشحوا والدتهم للحصول على لقب الأم المثالية دون علمها، وفوجئت بحصولها على لقب الأم المثالية على الجمهورية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

السيسي الاحتفال بالأم المثالية الأم المثالية أخبار

أخبار تهمك

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. أول تعليق من شركة سانوفي عن اكتشاف علاج لفيروس" كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة عن الدواء المستخدم في علاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ماذا تفعل عندما تشعر بأعراض كورونا؟.. "الصحة" تجيب!

منذ ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف رد فعل شريف إكرامي بعد قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

د. رشا سمير تكتب: ضحايا قصص الحب التى تنتهى فى محكمة الأسرة!

ماذا تعرف عن باربرا مكلنتوك؟

الأم المثالية بالغربية.. توفى زوجها بعد 6 سنوات وعملت بتربية الطيور (صور)

الأم المثالية في أسيوط: لقب الأم المثالية بالمحافظة كان مفاجأة لي وكنت أعتبر نفسي زي أي أم مصرية تعبت وربت أولادها

بالأسماء.. فوز 8 أمهات مثاليات في أسيوط (صور)

"الفجر الرياضي"يحاور أول إمراة "مصرية" تفوز ببطولة العالم في مسابقة الذراعين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

06:40 م

وزير التعليم العالي يكشف خطة مواجهة فيروس كورونا

03:08 ص

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

"الصحة" تفجر مفاجأة عن الدواء المستخدم في علاج مصابي كورونا

01:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status