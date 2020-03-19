الصفعة الكبري.. ميسي يُقرر الرحيل ولاعب واحد قادر على إبقاءه داخل برشلونة

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة وفي ظل توقف الليجا الإسبانية بسبب فيروس كورونا.





وأفادت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية، أن ميسي لا يشعر بالسعادة داخل جدارة الكامب نو، بالإضافة إلى عدم راضاه عن وضع الفريق الحالي، خاصة بعد إقالة أرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين.





وذكرت الصحيفة بأن ميسي سيستغل البند الذي يسمح به بالرحيل في عقده مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت الصحيفة بأن الحل الوحيد لبقاء ميسي داخل الفريق الكتالوني هو تعاقد إدارة البرسا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.