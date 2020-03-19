نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 19-3-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 19-3-2020 .









قال المركزي البريطاني في بيان للسياسة النقدية نشر على موقعه الإلكتروني بعد اجتماع طارئ، اليوم الخميس، إنه قرر خفض معدل الفائدة بنحو 15 نقطة أساس لتصل إلى 0.1 بالمائة.









قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنه في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية وافق مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو في جلسته الاخيرة على اعتماد مبلغ 66.5 مليون جنيه لتمويل 701 مستفيدا لشراء وتغذية عدد 8818 رأس ماشية محلية لتسمينهم ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو وبقيمة تمويل 58 مليون و32 ألف و500 جنيه، وتمويل 19 مستفيد لشراء وتغذية 428 رأس ماشية مستوردة سريعة النمو بإجمالي مبلغ 8 مليون و535 ألف جنيه.









قفزت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 17% صباح الخميس غداة قرار المصرف المركزي الأوروبي إطلاق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو لشراء سندات عامة وخاصة بهدف الحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.









ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة في تسريح العاملين في ظل تداعي النشاط الاقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا.









أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر، على تعزيز استخدام المعاملات الالكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية.









أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن انتشار فيروس (كورونا) المستجد يؤثر على الاقتصاد الروسي أكثر من انخفاض أسعار النفط.









أكد محمد الاتربي رئيس بنك مصر أن قرار البنك المركزي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة ٦ أشهر يشمل أقساط الإسكان الاجتماعي.









وافق مجلس الوزراء باجتماعه اليوم على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط.









أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2019 ارتفاعها بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوي 5.0% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2018)، كنتيجة أساسية لارتفاع التحويلات خلال النصف الثاني من السنة الميلادية (الفترة يوليو/ديسمبر 2019) بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوي 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار (مقابل نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق).









أعلن المصرف المركزي الأوروبي إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة، في خطوة مفاجئة يسعى من خلالها للحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجدّ.









كشف يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، أن بنكي مصر والأهلى سيصدران شهادة بأعلى عائد علي مستوي القطاع المصرفي بداية من يوم الأحد القادم.









صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت تعليق جلسات إجراء المزادات والقرعات العلنية بجميع المدن الجديدة والسابق الإعلان عنها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أنه سيتم الإعلان لاحقا عن التوقيتات الجديدة.









أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فلقد تقرر مد مهلة تقديم الاقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في ٣١ مارس ٢٠٢٠، حتى ٩ ابريل القادم، و يأتي هذا في إطار الاجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.









أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس الحالى للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة فى المواعيد المقررة بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلى اعتبارًا من يوم ٢٤ مارس الحالى، موضحًا أنه تم التنبيه على مديرى الحسابات بالجهات الإدارية بسرعة الانتهاء من إجراءات تسجيل المرتبات المستحقة لكل العاملين، على منظومة الدفع الإلكترونى فى موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس، بتاريخ استحقاق يوم ٢٤ مارس الحالى.















