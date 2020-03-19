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"الطيران المدني" تعلن استمرار استقبال بضائع الشحن الجوي

الخميس 19/مارس/2020 - 05:44 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قالت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، إن "العمل في جميع مطارات المملكة مستمر في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة"، وتضمنت الإجراءات الاحتزازية الوقائية التي اتخذتها الهيئة "إلزام كافة الجهات المعنية وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19).

واتخذت كافة الجهات كل كافة احتياطات التي تلزم تعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية بجميع المحطات للعاملين والزوار، وتزويد الطواقم العاملة في كل وسائل الحماية والوقاية؛ لتسير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمان.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني، شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات المملكة واتباع الإرشادات الصحية المتبعة في المملكة العربية السعودية؛ للوقاية من فيروس كورونا.

*الهيئة العامة للطيران المدني
هي مؤسسة وطنية من المملكة العربية السعودية تم إنشائها عام 1354هـ الموافق 1934م وهي مسؤولة عن أجواء المملكة بالترتيب والتنسيق بين الطائرات التجارية، وحصلت على أول طائرة مدنية في عام 1364هـ الموافق 1945م وكانت من طراز (دي سي 3 داكوتا) وأضيفت إليها فيما بعد طائرتان من نفس الطراز.

وصدر أول نظام للطيران المدني في عام 1372هـ الموافق 1953م، وفي عام 1397هـ الموافق 1977م تم تعديل مسمى مصلحة الطيران المدني إلى الهيئة العامة للطيران المدني.

سجلت الهيئة في 2018 أعلى عدد مسافرين ورحلات في تاريخ الطيران في المملكة، إذ بلغ عدد المسافرون 99.86 مليون مسافر عبر 771.828 رحلة من مطارات المملكة الدولية والداخلية، وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 5 مراكز في كفاءة خدمات النقل الجوي عن العام السابق.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الطيران المدني السعودية

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