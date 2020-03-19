"الطيران المدني" تعلن استمرار استقبال بضائع الشحن الجوي





قالت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، إن "العمل في جميع مطارات المملكة مستمر في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة" ، وتضمنت الإجراءات الاحتزازية الوقائية التي اتخذتها الهيئة "إلزام كافة الجهات المعنية وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19).





واتخذت كافة الجهات كل كافة احتياطات التي تلزم تعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية بجميع المحطات للعاملين والزوار، وتزويد الطواقم العاملة في كل وسائل الحماية والوقاية؛ لتسير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمان.





ودعت الهيئة العامة للطيران المدني، شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات المملكة واتباع الإرشادات الصحية المتبعة في المملكة العربية السعودية؛ للوقاية من فيروس كورونا.



