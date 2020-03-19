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لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

الخميس 19/مارس/2020 - 05:35 م
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بوابة الفجر
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وجه أحمد فتحي قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية للزمالك للانضمام للقلعة البيضاء في الفترة الماضية


ورفض فتحي عرضاً ضخماً من نادي الزمالك للانضمام للفريق وارتداء القميص الأبيض بالرغم من تدخل بعض الوسطاء لإقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الأهلي


وعرض الزمالك على أحمد فتحي 30 مليون جنيه للتوقيع لمدة موسمين بجانب مكافآت الفوز بالمباريات إلا أن اللاعب رفض التفاوض من بعيد أو من قريب متمسكاً بالبقاء في الأهلي.


وجاء قرار رفض احمد فتحي التفاوض مع الزمالك احترماً لمشواره مع الأهلي ومساهمته الكبيرة في تتويج الفريق بالبطولات بجانب علاقته الطيبة مع الجماهير.

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