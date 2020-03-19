Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفخفاخ يشرف على اجتماع لجنة التنسيق الأمني لمكافحة 'كورونا'

الخميس 19/مارس/2020 - 05:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أشرف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، ظهر اليوم الخميس 19 مارس 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة التنسيق الأمني، الذي خصّص جدول اعماله لتقديم عرض حول الاستعدادات والاحتياطات الامنية المتعلقة بمكافحة انتشار وباء 'كورونا' في تونس.

كما أشرف الفخفاخ على اجتماع حضره عدد من الوزراء السابقين والحاليين وثلة من الخبراء الاقتصاديين، حيث خصّص الاجتماع للتداول حول انعكاسات الوضع الوبائي العالمي على المؤسسات الاقتصادية التونسية.

كما تناول اجتماع رئيس الحكومة بالوزراء السابقين والحاليين، جملة الاجراءات الاستثنائية الممكن اعتمادها للحد من تأثير الازمة العالمية على النسيج الاقتصادي والتجاري بالبلاد.
Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 3 ساعات

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الصفعة الكبري.. ميسي يُقرر الرحيل ولاعب واحد قادر على إبقاءه داخل برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب: نستخدم هذا الدواء لعلاج فيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ حوالي 5 ساعات

إجراء عاجل من النيابة العامة لشخصين قاما بشرب "معقمات"

منذ ربع ساعة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

"الداخلية" توجه ضربة لمروجي الشائعات بشأن كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بديل معلول على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:37 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

الصفعة الكبري.. ميسي يُقرر الرحيل ولاعب واحد قادر على إبقاءه داخل برشلونة

05:48 م

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status