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الفخفاخ يشرف على اجتماع لجنة التنسيق الأمني لمكافحة 'كورونا'
الخميس 19/مارس/2020 - 05:31 م
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مروى الجلاصي
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أشرف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، ظهر اليوم الخميس 19 مارس 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة التنسيق الأمني، الذي خصّص جدول اعماله لتقديم عرض حول الاستعدادات والاحتياطات الامنية المتعلقة بمكافحة انتشار وباء 'كورونا' في تونس.
كما أشرف الفخفاخ على اجتماع حضره عدد من الوزراء السابقين والحاليين وثلة من الخبراء الاقتصاديين، حيث خصّص الاجتماع للتداول حول انعكاسات الوضع الوبائي العالمي على المؤسسات الاقتصادية التونسية.
كما تناول اجتماع رئيس الحكومة بالوزراء السابقين والحاليين، جملة الاجراءات الاستثنائية الممكن اعتمادها للحد من تأثير الازمة العالمية على النسيج الاقتصادي والتجاري بالبلاد.
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