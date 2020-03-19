الفخفاخ يشرف على اجتماع لجنة التنسيق الأمني لمكافحة 'كورونا'

أشرف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، ظهر اليوم الخميس 19 مارس 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة التنسيق الأمني، الذي خصّص جدول اعماله لتقديم عرض حول الاستعدادات والاحتياطات الامنية المتعلقة بمكافحة انتشار وباء 'كورونا' في تونس.





كما أشرف الفخفاخ على اجتماع حضره عدد من الوزراء السابقين والحاليين وثلة من الخبراء الاقتصاديين، حيث خصّص الاجتماع للتداول حول انعكاسات الوضع الوبائي العالمي على المؤسسات الاقتصادية التونسية.



