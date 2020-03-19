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تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 19/مارس/2020 - 05:35 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يسيطر الغموض على مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بعدما أعلنت وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في المملكة؛ كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين:-

1- الهلال برصيد 51 نقطة
2- النصر برصيد 45 نقطة
3- الوحدة برصيد 39 نقطة
4- الأهلي برصيد 37 نقطة
5- الفيصلي برصيد 34 نقطة
6-التعاون برصيد 32 نقطة
7- الرائد برصيد 32 نقطة
8- الشباب برصيد 31 نقطة
9- أبها برصيد 30 نقطة
10- الاتفاق برصيد 29 نقطة
11- الفيحاء برصيد 27 نقطة
12-الحزم برصيد 24 نقطة
13- الاتحاد برصيد 23 نقطة
14- الفتح برصيد 19 نقطة
15- ضمك برصيد 18 نقطة
16- العدالة برصيد 14 نقطة

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