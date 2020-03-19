غلق دورات المياه.. تعرف على تعليمات وزارة الأوقاف بشأن المساجد لمواجهة كورونا

بدأت الحكومة خطتها، للتصدي والقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال الوزارات المختلفة، حيث باتت الدوواين الوزارية فى حالة من الترقب والاستعداد.



ومع انتشار الشائعات، بدأت رحلة التساؤلات عن صلاة الجمعة، حيث تعمل الكيانات الوهمية على بث الذعر والقلق بين المواطنين، إلا أن وزارة الأوقاف وضعت تعليمات بشأن صلاة الجمعة، لحماية المواطنين من انتقال عدوي فيروس كورونا المستجد.



وتستعرض الفجر خلال السطور التالية أبرز تعليمات وزارة الأوقاف بشأن صلاة الجمعة:-



شملت قرارات وزارة الأوقاف، جميع المساجد، بمختلف قري ومدن الجمهورية، حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، لمنع انتقال أي مرض والحفاظ على المياه من الضياع.



كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المساجد، أما المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وكذلك تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.



وحمل قرار وزير الأوقاف الذي أصدره إلى جميع مديريات الأوقاف لتعميمه، عدة قرارات، مُعلنًا ضرورة الالتزام بها، حيث شدد على تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.



كما اعتبر “مختار” أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.



ووجه وزير الأوقاف، حديثه إلى المواطنين، قائلًا: ”نرجو من جميع السادة المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا.



وكانت وزارة الأوقاف، طالبت، أئمتها بالتواجد قبل صلاة الجمعة بساعة فى المسجد، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع الأهالى، واختصار وقت الصلاة لأقل وقت يمكن فيه إقامة الصلاة، محذرة فى إشارة داخلية، أئمتها من استخدام صفحاتهم الإلكترونية فى نشر معلومات أو أخبار، حيث تعتبر النشر الفردى من قبيل بث الفتنة وإثارة الرأى العام والأخبار الكاذبة.



ونبهت الأوقاف، على الدعاة بمباشرة أعمال النظافة التى يقوم بها العمال، حيث سيسأل إمام المسجد ورؤساء الأقسام والمفتشون والمدراء عن النظافة، موضحة أن جمع الأموال فى المساجد دون إيصال سيعرض للمسائلة، أما زكاة الفطر وغيرها سيكون فى صندوق مؤمن بعلم الجهات العليا بالوزارة.

