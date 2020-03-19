إنجلترا تخفض أسعار الفائدة للأسبوع الثاني على توالي بسبب كورونا

قال المركزي البريطاني في بيان للسياسة النقدية نشر على موقعه الإلكتروني بعد اجتماع طارئ، اليوم الخميس، إنه قرر خفض معدل الفائدة بنحو 15 نقطة أساس لتصل إلى 0.1 بالمائة.





ويوجد في المملكة المتحدة حتى الآن 2644 مصاباً و104 حالات وفاة، في حين تجاوز عدد المصابين عالمياً 222 ألف شخص إضافة إلى وفاة 9115 شخصاً.





وتأتي هذه القرارات ضمن اجتماع طارئ يعقده بنك إنجلترا للمرة الثانية على التوالي في غضون أسبوعين، بعد أن خفض الفائدة في الأسبوع الماضي إلى 0.25 بالمائة.





وأوضح صناع السياسة النقدية أن انتشار "كوفيد-19" والتدابير التي يجرى اتخاذها لاحتواء الفيروس ستخلق صدمة اقتصادية يمكن أن تكون حادة وضخمة لكن يفترض أن تكون مؤقتة.





وأكد المركزي البريطاني أن لجنة السياسة صوتت بالإجماع لصالح زيادة حيازة البنك من السندات الحكومية وسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية غير المالية بنحو 200 مليار جنيه إسترليني لتصبح بإجمالي 645 مليار إسترليني.





وصعد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 1.1689 دولار.







