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تداول 168 شاحنة بموانئ البحر الأحمر واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 05:27 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 168 شاحنة و286 راكب حيث يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 11 شاحنة و45 راكب فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر) وعلى متنهم 157 شاحنة و177 راكب بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 64 راكب.

وتم إنهاء اجراءات الكشف الطبى والفحوصات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على السفينة وسؤاله عن ما اذا كان هناك حالات مشتبه فى اصابتها اثناء الرحلة واجراء الفرز الصحى للركاب والكشف عليهم وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أى اصابات وتم السماح للسفينة بالتراكى على رصيف الميناء وبدء تفريغ الشاحنات كما تم تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة بالموانى والأرصفة والوحدات البحرية والمنشآت وصالات الوصول والسفر واستمرار ارتداء العاملين بالموانى والمتعاملين مع الجمهور للكمامات. 

على جانب آخر أصدر اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة قرار بتخفيض عدد العاملين بالهيئة 50 % بالتناوب بين العاملين بمختلف الادارات والموانى التابعة مع الالتزام بأداء كافة الاعمال بما لا يؤثر على انتظام وحسن سير العمل بالهيئة مع السماح للموظفين المصابين بالأمراض المزمنة والموظفات الحوامل أو التى ترعى اطفال يقل اعمارهم عن اثنى عشر عاما باجازة استثنائية وكذلك منع كافة الندوات والدورات والورش التدريبية او ورش العمل بالهيئة.


وفى سياق آخر قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أنه أصدر توجيهات عاجلة لمديرية الصحة بشن حملات مكبرة على كل الصيدليات بمختلف مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها بشكل يومي، لضبط سوق الدواء ومنع احتكار  المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين في ظل الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعلن محافظ البحر الأحمر، أن مديرية الصحة بإشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة شنت أمس الأربعاء، حملات مكبرة على الصيدليات، برفقة الدكتور محمود السباعى مدير إدارة  الصيدلة والدكتور أحمد جمعة مدير ادارة  التفتيش الصيدلى وأعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية، بجميع مدن المحافظة، حيث قامت بالمرور على 48 صيدلية و3 مخازن أدوية ومستلزمات وحررت 2 محضر غلق لصيدليتين بالغردقة لعدم وجود مدير مسئول، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.

بدوره قال وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، الحملات مستمرة على مدار الساعة بمتابعة مباشرة من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، حيث يطمئن بنفسه على نتائج الحملات ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأبرز جهود حملة أمس تتمثل في المرور علي 26 صيدلية و2 مخزن أدوية ومستلزمات في مدينة الغردقة، والمرور علي 4 صيدليات ومخزن أدوية ومستلزمات في مدينة سفاجا، والمرور أيضًا على 10 صيدليات في مدينة القصير، وكذلك المرور على 8 صيدليات في مدينة مرسى علم.
تداول 168 شاحنة بموانئ البحر الأحمر واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا
تداول 168 شاحنة بموانئ البحر الأحمر واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا
تداول 168 شاحنة بموانئ البحر الأحمر واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا
تداول 168 شاحنة بموانئ البحر الأحمر واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا
تداول 168 شاحنة بموانئ البحر الأحمر واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا
تداول 168 شاحنة بموانئ البحر الأحمر واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا
تداول 168 شاحنة بموانئ البحر الأحمر واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا
تداول 168 شاحنة بموانئ البحر الأحمر واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا
تداول 168 شاحنة بموانئ البحر الأحمر واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا
تداول 168 شاحنة بموانئ البحر الأحمر واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا
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