أماني كمال لـ"الفجر الفني" المخرجين حصروني في دور الفتاة الرومانسية.. وهذا ماجذبني لمسلسل"حب عمري"

ـ"الفجر الفني"

من الذي قام بترشيحك لمسلسل حب عمري؟



ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "حب عمري"؟



كيف كان استعدادك للشخصية؟



آخر تجاربك الفنية كانت مسلسل "حواديت الشانزليزية" فما المشهد الذي ترك آثرًا فيكي؟



ما رأيك في عرض المسلسلات على المنصات الإلكترونية..وهل عرضها على المنصة يؤثر على نجاحها؟



ما سبب غيابك عن السينما الفترة الأخيرة؟



ماذا عن جديدك في المسرح؟



ماذا اكتسبتي من تجاربك الفنية؟



ما الأهم بالنسبة لك الانتشار أم مساحة الدور؟



هل ترين إنك مظلومة فنيًا ولم تحصلي على فرصة مهمة بعد؟



هل يأخذ حلم تحقيق النجومية على حساب حياتك الخاصة؟



نشاطك ملحوظ على السوشيال ميديا فما السر في ذلك.. وهل تؤمنين بأن السوشيال لها دور في نجاح الفنان؟



دائمًا تقومي بنشر أغاني حزينة على السوشيال ميديا..فهل معنى ذلك أنك حزينة في حياتك؟



هل أماني تتحدث أكثر تستمع؟

الأثنين معًا بتكلم وبسمع.



هل إنتي طباخة ماهرة؟

نعم أنا ماهرة كثيرًا في الطبخ، واجيد عمل كل أنواع الطعام.



أماني كمال، فنانة شابة تمتلك موهبة فنية كبيرة، استطاعت من خلالها أن تصل إلى قلوب محبيها في وقت قصير، تعشق الفن، وتتمنى أن تحقق أكثر مما وصلت إليه،تعيش حاليًا حالة من النشاط الفني، واشتهرت بالأدوار الرومانسية الرقيقة.وفتحت أماني، قلبها ل، وتحدثت عن مشاركتها في مسلسل "حب عمري، وآخر أعمالها الفنية مسلسل "حواديت الشانزليزية"، إلى نص الحوار...رشحني المخرج عبدالعزيز حشاد، وسررت كثيرًا بالعمل في ذلك المسلسل.هناك العديد من العوامل التي جذبتني للمشاركة في هذا المسلسل من ضمنها أن الورق مكتوب بطريقة جيدة وأن الموضوع الذي يتناوله المسلسل جديد وقوي إضافة إلى أنه يقوم ببطولته مجموعة من الشباب وانا أفضل القصص الشبابية التي تشبه مسلسل "أبو االعروسة"، بالإضافة لفريق المسلسل المتميز والموهوب.استعدادي لأي شخصية يكون عباره عن أني اتعرف على سن الشخصية ولونها المفضل فكل شخصيةعندي يكون لها لون معين فمها الغزالي لونها المفضل الأحمر، وبالصدفة عندما بدأت تصوير مشاهدي في الشركة وجدت الديكور باللون الأحمر والأبيض وهذا ساعدني أكثر على أداء الشخصية.هناك العديد من المشاهد التي أثرت في أثناء تصوير المسلسل من ضمنها المشهد الذي اكتشفت فيه خيانة الشخص الذي أحبه والمشهد اللي انصدمت في فُتنة والمشهد الذي ذهبت فيه لقتل عمرو الشناوي.برأيك هل عرض مسلسل "حواديت الشانزليزية" في الاوف سيزون أفضل من عرضه داخل الموسم الرمضاني، وهل لو كان عرضه داخل رمضان سيؤثر على نجاحه؟بالطبع عرضه خارج رمضان أفضل بكثير لأن العمل يأخذ حقه خارج رمضان بسبب قلة الأعمال المطروحة في السوق، لذلك اؤيد عرض المسلسلات خارج السباق الرمضاني لانه يحقق نجاح كبير، ولكن أعتقد أن لو عرض "حواديت الشانزليزية" داخل الموسم الرمضاني كام سيحققًا نجاحًا أكبر لان الجمهور يفضل هذه النوعية من المسلسلات.مستمتعه كثيرًا بهذه التجربة واعتقد أن كل الناس مستمتعه بها لانها تتيح للجمهور مشاهدة العمل في اي وقت واي مكان كذلك نسبة إنتاج الاعمال الفنية تزيد، كما انها تصعد العديد من الفنانين للبطولة مثلما حدث مع الفنان أحمد العوضي وريم مصطفى تم تصعيدهم من خلال منصة "شاهد نت" وقاموا ببطولة مسلسل "شديد الخطورة" لأول مرة وإذا نجح المسلسل على منصة "شاهد" وجذب الجمهور لمشاهدته سيتم تصعيدهم لبطولة أعمال في رمضان او في خارج السباق الرمضاني، كذلك لا اعتقد أن عرض المسلسل على المنصات الإلكترونية يؤثر على نجاحه لانه عندما يحقق المسلسل نجاحًا على المنصة بيتم عرضه على شاشة الفضائيات مثلما حدث مع مسلسل "حشمت في البيت الأبيض".لان الأعمال التي عرضت على في السينما كانت ضعيفة ولم تنل إعجابي لذلك رفضتها ولكنني الآن أقوم بقراءة مجموعة من الأعمال السينمائية ولم اتعاقد على اي عمل من هذه الأعمال حتى الآن.اتمنى أن أقدم مسرح وانتظر أن يعرض على مسرحيات جيدة لكس أقوم بتقديمها.اكتسبت حب الناس وخبرة في الحياة لأن مع كل نقلة مع كل دور أقدمه اكتشف أشياء داخل نفسي، وبالتالي هذه التجربة تفيدني على المستوى الشخصي واكتسب منها خبرة، وكذلك بعد نجاح تجربتي في مسلسل "ابو العروسة" اتعلمت ماذا سأقدم للجمهور.لا يفرق معي مساحة الدور المهم أن يكون الدور قوي ومؤثر ويحقق نجاح، مثلما حدث في مسلسل "كقر دلهاب" فكان دوري صغير وفجأة اصبحت بطلة في المسلسل، لذلك نجاح الدور ليس بمساحته.الأ تخافين من أن يتم حصرك من قبل المخرجين في دور الفتاة الرومانسية؟بالطبع تم حصري في ذلك الدور ولكنني اتمنى الخروج منه لأن هناك العديد من الشخصيات التي اتمنى تقديمها مثل شخصية فتاة شعبية، وأنا متاكده انني سأبدع في تجسيد ذلك الدور، وأتمنى أيضًا تقديم دور أكشن.بالطبع مظلومة جدًا في الوسط الفني ومعظم الناس تقول ذلك الكلام ولكن في الآخر نصيب ولا أحد يأخد أكثر من نصيبه، وأنا مؤمنة جدًا بذلك.بالتاكيد تحقيق النجومية بيكون على حساب حياتنا الشخصية وانا شخصية لا تحب الأضواء لأن اي تصرف امام الاضواء محسوب عليا لذلك طول الوقت أكون حريصة جدا على تصرفاتي، وأحيانًا اشعر انني طفلة ومحتاجه "اتنطط" كأي انسان طبيعي ولكن لا استطيع عمل ذلك لأن كل عمل محسوب عليا.نشاطي ملحوظ لأنني أحب السوشيال واحب مشاركة ما يحدث معي في يومياتي الخاصة لجمهوري، وبالطبع السوشيال ميديا لها دور كبير جدًا في نجاح فأخبار الفنان تنتقل من خلال السوشيال لذلك اصبح السوشيال ميديا أمر واقع.أنا بحب الأغاني الحزينة جدًا وليس معنى أنني أقوم بنشر أغاني حزينة أن أكون حزينة في حياتي الشخصية.