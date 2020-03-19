السلطات التركية تفشل في الرد على تقرير الخارجية الأمريكية (فيديو)





أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي بشأن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان، فكيف ردت السلطات التركية؟





سارعت تركيا لإصدار بيان يندد ويدين فقط التقرير، وقالت: إنه "بعيد عن الموضوعية وله دوافع سياسية"، ولكن الرد التركي لم يقدم حججاً قوية تدحض ما تناوله التقرير من انتهاكات موثقة بحق المعارضين الأتراك، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".





هذا وتنازل التقرير الأمريكي الانتهاكات التركية المتزايدة بالأرقام؛ حيث اعتقلت وفصلت الآلاف منذ الإنقلاب الفاشل في 2016 فصل أكثر من 45 ألف من أفراد الشرطة والجيش و 130 ألف موظف حكومي، واعتقلت أكثر من 80 ألف مواطن، وأغلقت 1500 منظمة غير حكومية.





وعاد النائب السابق لرئيس الوزراء في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "علي باباجان" إلى تبني نهج جديد للاقتصاد والحقوق والديمقراطية، مشدداً على ضرورة وقف استغلال الدين في السياسة، لافتأً إلى تراجع الحريات في تركيا في ظل حكم أردوغان.





كما اتهم أحمد داود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق الحكومة التركية الحالية بالمحاباة والمحسوبية وتقييد حريات مواطنيها.



