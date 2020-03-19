ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في انجلترا إلى 128





ويذكر أن أعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، اليوم الأربعاء، خفضًا طارئًا في أسعار الفائدة، في محاولة للحد من الآثار الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا الجديد.





وقرر البنك خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إلى 0.25%، وأعلن أيضا عن إجراءات لدعم الإقراض المصرفي قبل الإعلان عن ميزانية من المنتظر أن تعزز الإنفاق لدعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة تفشي فيروس كورونا. ويأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات ركود الاقتصاد البريطاني في أواخر عام 2019.





كما يأتي قرار الخفض عقب خطوة مماثلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا الإجراء خارج الجدول الزمني المعتاد لبنك إنجلترا منذ الأزمة المالية في 2008.





وحتى صباح اليوم الأربعاء، سجلت المملكة المتحدة 382 حالة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، بما في ذلك وزيرة الصحة في البلاد نادين دوريس.





بهذا يعود سعر الفائدة الحالي للمستويات المتدنية التي كان عليها بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.





وقال بنك إنجلترا "البنك سيتخذ جميع الخطوات اللازمة الأخرى لدعم اقتصاد المملكة المتحدة والنظام المالي بما يتفق مع مسؤولياته التي يقررها القانون".





ومن المقرر أن يقدم وزير المالية ريشي سوناك أول ميزانية له بعد الساعة 1230 بتوقيت جرينتش بقليل، ومن المتوقع أن تتضمن مزيدا من التمويل للرعاية الصحية لمكافحة الفيروس، فضلا عن إجراءات تحفيز اقتصادي إضافية.