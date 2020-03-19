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تعرف على نتيجة قرعة حجاج وزارة الداخلية بنادي الشرطة بالمنصورة

الخميس 19/مارس/2020 - 05:08 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، قرعة حجاج وزارة الداخلية والتي نظمتها مديرية أمن الدقهلية بنادي الشرطة بالمنصورة. 

حضر إعلان نتيجة قرعة الحج اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية واللواء محمد صلاح مفتش داخلية أمن الدقهلية واللواء حسام عبدالواحد رئيس جهاز الأمن الوطني والشيخ طه زيادة وكيل وزارة أوقاف الدقهلية.

وقدم محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار التهنئة القلبية للفائزين بقرعة الحج لهذا العام وتمني حظا سعيدًا لغير الفائزين في المرة المقبلة.

وطالب مختار من الجميع الدعاء لمصر برفع البلاء والوباء عنها وان يحفظ الله مصر وشعبها.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لقرعة حجاج وزارة الداخلية من مختلف مراكز ومدن المحافظة لهذا العام بلغ 7 الألف و177 متقدم وبلغ إجمالي عدد الفائزين 1،595 فائز منهم 161 فائز من كبار السن و1،434 فائز من مختلف الأعمار بالإضافة إلي 399 فائز احتياطي.

وخيمت الفرحة على أسر الفائزين في قرعة الحج لوزارة الداخلية وتعالت الذغلريد في منازلهم فور ابلاغهم من من مندوب الشرطة. 

يذكر أن اللفاء تم بنادي الشرطة بتوريل في مدينة المنصورة وبحضور مندوب شرطة من كل مركز ليسلم كشف يتضمن اسماء الفائزين لكل مركز علي حدي خشية تجمع المواطنين في اطار الاجراءات الحترازية لفيروس كورونا. 

تجدر الإشارك الي أن قرعة الحج 2020 المصرية شهدت إقبال كبير من الملايين من المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام وأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام، خاصة في ظل ارتفاع أسعار حج السياحة 2020 في أغلب الشركات السياحية، ليكون قرعة الحج وزارة الداخلية هو الاختيار الأنسب لأغلب المواطنين،ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2020 مصر من خلال بوابة الحج فقط بالرقم القومي.

وأعلنت وزارة الداخلية شروط التقديم على حج القرعة 2020 وزارة الداخلية، بأن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يقل عمره عن 25 عام من الرجال.

والسيدات الأقل من 45 عام يشترط وجود محرم بالغ من العمر 18 عام كحد أدني، والرجال فوق السبعين عام يشترط وجود مرافق معهم.
تعرف على نتيجة قرعة حجاج وزارة الداخلية بنادي الشرطة بالمنصورة
تعرف على نتيجة قرعة حجاج وزارة الداخلية بنادي الشرطة بالمنصورة
تعرف على نتيجة قرعة حجاج وزارة الداخلية بنادي الشرطة بالمنصورة
تعرف على نتيجة قرعة حجاج وزارة الداخلية بنادي الشرطة بالمنصورة
تعرف على نتيجة قرعة حجاج وزارة الداخلية بنادي الشرطة بالمنصورة
تعرف على نتيجة قرعة حجاج وزارة الداخلية بنادي الشرطة بالمنصورة
تعرف على نتيجة قرعة حجاج وزارة الداخلية بنادي الشرطة بالمنصورة
تعرف على نتيجة قرعة حجاج وزارة الداخلية بنادي الشرطة بالمنصورة
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