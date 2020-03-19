Advertisements
Advertisements
Advertisements

"من فضلك عقم ايدك" مبادرة بأحد المحلات التجارية في الغردقة لمواجهة كورونا (صور)

الخميس 19/مارس/2020 - 05:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
طبق عددًا من المحلات التجارية في مدينة الغردقة بعض الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة، وذلك تزامنًا مع مواجهة الدولة لتلك الفيروس لمنع انتشاره في البلاد.

ومن جانبه قال أحمد كمال مدير أحد فروع محلات مخبوزات، أنه تم تطبيق عددًا من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف كمال، لـ "لفجر"، أنه تم وضع عددًا من وسائل التطهير والتعقيم للايد مطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك قبل دخول المحل حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض والفيروسات ومساعدة الدولة في مواجهة هذا الفيروس اللعين كورونا.

وأشار كمال، أن الإدارة أيضا تقوم بتوزيع بعض المنشورات التوعوية للمواطنين عن فيروس كورونا المستجدة وكيفية الحفاظ على التظافة العامة، مشيرًا أنه لابد من الجميع أن بتكاتف مع الدولة في مواجهة هذا الفيروس.

فى سياق آخر قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أنه أصدر توجيهات عاجلة لمديرية الصحة بشن حملات مكبرة على كل الصيدليات بمختلف مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها بشكل يومي، لضبط سوق الدواء ومنع احتكار  المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين في ظل الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن محافظ البحر الأحمر، أن مديرية الصحة بإشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة شنت أمس الأربعاء، حملات مكبرة على الصيدليات، برفقة الدكتور محمود السباعى مدير إدارة  الصيدلة والدكتور أحمد جمعة مدير ادارة  التفتيش الصيدلى وأعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية، بجميع مدن المحافظة، حيث قامت بالمرور على 48 صيدلية و3 مخازن أدوية ومستلزمات وحررت 2 محضر غلق لصيدليتين بالغردقة لعدم وجود مدير مسئول، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.

بدوره قال وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، الحملات مستمرة على مدار الساعة بمتابعة مباشرة من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، حيث يطمئن بنفسه على نتائج الحملات ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأبرز جهود حملة أمس تتمثل في المرور علي 26 صيدلية و2 مخزن أدوية ومستلزمات في مدينة الغردقة، والمرور علي 4 صيدليات ومخزن أدوية ومستلزمات في مدينة سفاجا، والمرور أيضًا على 10 صيدليات في مدينة القصير، وكذلك المرور على 8 صيدليات في مدينة مرسى علم.
"من فضلك عقم ايدك" مبادرة بأحد المحلات التجارية في الغردقة لمواجهة كورونا (صور)
"من فضلك عقم ايدك" مبادرة بأحد المحلات التجارية في الغردقة لمواجهة كورونا (صور)
"من فضلك عقم ايدك" مبادرة بأحد المحلات التجارية في الغردقة لمواجهة كورونا (صور)
"من فضلك عقم ايدك" مبادرة بأحد المحلات التجارية في الغردقة لمواجهة كورونا (صور)
"من فضلك عقم ايدك" مبادرة بأحد المحلات التجارية في الغردقة لمواجهة كورونا (صور)
"من فضلك عقم ايدك" مبادرة بأحد المحلات التجارية في الغردقة لمواجهة كورونا (صور)
"من فضلك عقم ايدك" مبادرة بأحد المحلات التجارية في الغردقة لمواجهة كورونا (صور)
"من فضلك عقم ايدك" مبادرة بأحد المحلات التجارية في الغردقة لمواجهة كورونا (صور)
"من فضلك عقم ايدك" مبادرة بأحد المحلات التجارية في الغردقة لمواجهة كورونا (صور)
"من فضلك عقم ايدك" مبادرة بأحد المحلات التجارية في الغردقة لمواجهة كورونا (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لمرور صحة عالمية الإجراءات الاحترازية احترازي

أخبار تهمك

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

كبار الدوري الإنجليزي يتنافسون على ضم نجم برشلونة في الصيف

منذ 34 دقيقة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ حوالي 5 ساعات

"الداخلية" توجه ضربة لمروجي الشائعات بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 18 ساعة

ما تفعلوه أخطر من كورونا.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

01:12 م

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status