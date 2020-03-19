بهاء أبو شقة: "حملة إغاثة الوفد" لمكافحة كورونا واجب وطني

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن إطلاق حملة الإغاثة لتوعية المواطنين من فيروس كورونا تأتي من منطلق الواجب الوطني لدعم الدولة المصرية والوطن والمواطن.





وأكد "أبو شقة"، أن الحملة تأتي استمرارًا لتاريخ الحزب الذي يمتد إلى مئة عام، كان خلالها وما زال يقف إلى جوار الدولة ويساندها وإلى جوار المواطن خاصة الطبقات الشعبية، مشيرا إلى أنه يستهدف بالحملة النزول للجماهير بالشارع المصري بقصد التوعية.





وأشار، إلى أن الأحزاب السياسية لها دور مهم في الوقوف إلى جوار الدولة والوطن والمواطن عندما نكون أمام أزمة، موضحا أن الوفد أطلق الحملة من خلال لجنة تضم نخبة من كبار الأطباء من أعضاء اللجنة الصحية بالوفد التي يرأسها الدكتور محمد نصر، من كبار أطباء القلب في مصر.





ونوه "أبو شقة"، بأن الحملة ستنطلق مبدئيًا في القاهرة والجيزة وستنتشر في جميع المحافظات بشكل مكثف لتوعية المواطنين، ما يؤكد أن هذا الحزب كان وسيظل سندًا وعضدًا للدولة والوطن والمواطن.





وانطلقت حملة الإغاثة التي نظمها حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ لتجوب شوارع القاهرة والجيزة لتوعية المواطنين وتوزيع حقائب تعقيم، بمشاركة عدد من قيادات الوفد ونوابه وشبابه.





وخرجت الحملة من المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، لتوعية الأهالي في الشوارع بأسباب وطرق عدوى الفيروس، وأساليب ووسائل الوقاية من خطر الإصابة به.





وردد شباب الوفد شعارات: "احمي بلدك حافظ على بلدك"، و"حزب الوفد يدعوكم للحفاظ على أنفسكم من الإصابة بفيروس كورونا".





ونظمت الحملة لجنة الطوارئ الصحية الوطنية في حزب الوفد، برئاسة الدكتور محمد نصر رئيس اللجنة النوعية للصحة، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد، سكرتير مساعد الحزب.





وتستهدف الحملة توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره، وتتضمن رسالة الحملة أن حزب الوفد ما كان ومازال وسيظل داعمًا للدولة المصرية وللوطن والمواطن.





وجهّز شباب حزب الوفد من محافظتي القاهرة والجيزة بالتعاون مع أعضاء اللجنة المنظمة الحقائب الصحية التي تحتوي بداخلها على برشور توعية، يوضح تفاصيل عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى بعض الوسائل المستخدمة في التصدي للمرض، مثل: "الكمامة، وزجاجة كحول إيثيلي، وجوارب اليد الطبية، وبعض وسائل التعقيم الأخرى".





وقبل انطلاق الحملة، اجتمعت الدكتورة أميرة أبو شقة، مساعد رئيس حزب الوفد، بالشباب المشارك في الحملة، وشاركت معهم التدابير الاحترازية الوقائية التي أصدرتها وزارة الصحة والسكان لتوعية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا خلال عمل الحملة.



