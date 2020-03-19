"خليك في البيت".. نادية الجندي تحذر متابعيها من فيروس "كورونا"

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة لها وكانت ترتدي قناع علي فمها قاصدة من ذلك تحذير جمهورها من "الفيرس" واتخاذ كل سبل الوقاية منة وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



ظهرت الجندي وهي ترتدي ماسك علي فمها في الصورة ومن الواضح أنها صورة لشخصية قامت بها في فيلم مشهور، وذلك لتحس جمهورها علي أخذ كل سبل الوقاية من الفيروس





علقت "الجندي" علي الصورة موجهة النصيحة لجمهورها قائلة "خليك في البيت، ربنا يحفظنا يارب ويحفظ الجميع



جائت تعليقات الجمهور كالتالي" بارك الله فيكي يا نجمة الجماهير، الكمامة عليكي زي ما يكون مشهد من فيلم وإنتي زي القمر، ربي يحفظك ويحفظ الجميع إنشالله.





يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية كشفت عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة. علي الجانب الآخر أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.