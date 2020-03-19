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حاكم نيويورك يأمر 75% من القوى العاملة بالبقاء في المنزل

الخميس 19/مارس/2020 - 04:59 م
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حاكم نيويورك
حاكم نيويورك
الفجر
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أمر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، 75% من القوى العاملة في الخدمات غير الضرورية بالبقاء في المنزل، ووافق على إعفاء الرهن العقاري واتخذ إجراءات أخرى اليوم الخميس مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء الولاية إلى 4152، حيث تم تأكيد إصابة 1769 حالة جديدة بين عشية وضحاها.

وبسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالفيروس المستجد، أمر كومو 75% من القوى العاملة في الخدمات غير الأساسية بالبقاء في المنزل، بزيادة 25% عن اليوم السابق. وتشمل الخدمات الأساسية الخدمات التجارية التي تتعامل مع المواد الغذائية والصيدليات والرعاية الصحية والشحن واللوازم.

وقال كومو أيضًا إنه سيتنازل عن أقساط الرهن العقاري بناءً على المصاعب المالية، مثل الأشخاص الذين تم تسريحهم أو عملهم بدوام جزئي لمدة 90 يومًا. وقال إن الحجز على الممتلكات المرهونة في الدولة سيتم أيضا تأجيله أو تعليقه.

وصرح كومو خلال مؤتمر صحفي: "هذه فائدة حقيقية، الناس تحت ضغط اقتصادي هائل. دفع الرهن العقاري يمكن أن يكون أحد الضغوطات الأولى. أعتقد أن التخلص من هذا الضغط لمدة 90 يومًا سيقطع شوطا طويلا. سنعيد التقييم مع استمرار الوضع إذا كان ينبغي تمديد ذلك أم لا".

وتعد ولاية نيويورك هي المنطقة الأكثر تضررًا في البلاد. وقد حظر كومو ومسؤولون آخرون في منطقة الولايات الثلاث يوم الاثنين جميع التجمعات المكونة من 50 شخصًا أو أكثر وفرضوا قيودًا على المطاعم والحانات وأماكن الترفيه الأخرى في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس.

وقال كومو إنه يخشى أن يمتد تفشي الفيروس إلى المستشفيات الأمريكية إلى أقصى طاقتها، مشددًا على أن البلاد ليس لديها ما يكفي من أسرة المستشفيات للتعامل مع الوباء.

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