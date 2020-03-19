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برلماني: غلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحًا "قرار صائب"

الخميس 19/مارس/2020 - 05:03 م
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النائب يدوي النويشي
النائب يدوي النويشي
دينا إبراهيم
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قال النائب يدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة، اليوم الخميس، بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية في جميع إنحاء الجمهورية إبتداءًا من السابعة مساءًا وحتي السادسة صباحًا هو قرار صائب مؤكدًا علي أهمية القرارات التي تتخذها الحكومة في ضوء الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة الفجر" أن هذه الأماكن هي الأكثر عرضة لسرعة انتشار الفيروس في الوقت الحالي لما بها من تجمعات كثيرة، مطالبا جميع المصريين بالالتزام بهذا القرار لحماية أنفسهم وذويهم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ولمساندة الجهود المبذولة من قبل الدولة حتي انتهاء هذا الأزمة بأقل الأضرار والخسائر المحتملة.

وأشاد وكيل الإدارة المحلية، باستثناء المخابز والصيدليات ومحلات البقالة سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها من هذا القرار نظرًا لحيوية هذه الأماكن وصعوبة استغناء المواطنين عن احتياجاتهم منها، مطالبًا الحكومة والأجهزة الرقابية باتخاذ العقوبات الرادعة ضد من يخالف هذا القرار.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرار ينص في مادته الأولى على غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) لكنه وضع استثناءات لهذه الحالة؟

وقال نص القرار: «تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة».

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
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مقاهى غلق المطاعم تفشي الفيروس بوابة الفجر المولات السلع الغذائيه الإجراءات الاحترازية احترازي

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