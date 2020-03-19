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كبار الدوري الإنجليزي يتنافسون على ضم نجم برشلونة في الصيف

الخميس 19/مارس/2020 - 05:03 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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اشتعل الصراع في الساعات القليلة الماضية بين كبار الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي أرسنال ونادي مانشستر يونايتد يتنافسان للتعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال ومانشستر يونايتد يجهزان عرض رسمي لتقديمه إلى نادي برشلونة الفترة القادمة لضم أومتيتي في الصيف.

وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة لن يمانع في رحيل صامويل أومتيتي عن الفريق في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

كما ذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة يوافق على رحيل أومتيتي بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها وتراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وقد شارك صامويل أومتيتي في 16 مباراة فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.
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