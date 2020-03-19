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الأحوال المدنية السعودية تعلن تقديم خدمات عبر منصة "أبشر"

الخميس 19/مارس/2020 - 05:05 م
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مبنى الأحوال المدنية
مبنى الأحوال المدنية
الفجر السعودي
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وجهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، دعوة إلى المواطنين والمواطنات؛ للاستفادة من خدماتها الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية الالكترونية "أبشر".

وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر: إنه "بإمكان المواطنين والمواطنات إنجاز عددٍ من خدمات الأحوال المدنية إلكترونيًا عبر منصة (أبشر)".

ولفت الجاسر إلى أنه من تلك الخدمات، "تسجيل المواليد بالتكامل مع وزارة الصحة، وطلب إصدار شهادات الميلاد، وسجل الأسرة، وكذلك طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، بعد تسجيل عقد قرانه في وزارة العدل"، وإضافة إلى الخدمات السابقة، يمكن "إصدار سجل الأسرة للأمهات، والإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وخدمة بياناتي، والتحقق من صلاحية الهوية، وخدمة تحسين".

كما أشار إلى أنه يتم إيصال جميع الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيد، من خلال البريد السعودي، ويأتي هذا في ضوء الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها حكومة المملكة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19).

*وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
هي الجهة المسؤولة عن تسجيل وإحصاء النفوس، وتزويد المواطنين بما يثبت تابعيتهم، وفي عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بدأت المملكة العربية السعودية في تسجيل وإحصاء النفوس، وتزويد المواطنين بما يفيد إثبات تابعيتهم، فقد كانت البداية الأولى في عام 1343هـ، وتم إسناد المهمة للمديرية العامة للشرطة بمكة المكرمة التي كانت تتولى جميع مسؤوليات الأمن بما في ذلك أعمال الأحوال المدنية.

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