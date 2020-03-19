الوفد: حملة "إغاثة" هدفها دعم الدولة والمواطن ضد كورونا



خرجت الحملة من المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، لتوعية الأهالي في الشوارع بأسباب وطرق عدوى الفيروس، وأساليب ووسائل الوقاية من خطر الإصابة به.



وردد شباب الوفد شعارات: "احمي بلدك حافظ على بلدك"، و"حزب الوفد يدعوكم للحفاظ على أنفسكم من الإصابة بفيروس كورونا".



ونظمت الحملة لجنة الطوارئ الصحية الوطنية في حزب الوفد، برئاسة الدكتور محمد نصر رئيس اللجنة النوعية للصحة، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد، سكرتير مساعد الحزب.



وتستهدف الحملة توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره، وتتضمن رسالة الحملة أن حزب الوفد ما كان ومازال وسيظل داعمًا للدولة المصرية وللوطن والمواطن.



وجهّز شباب حزب الوفد من محافظتي القاهرة والجيزة بالتعاون مع أعضاء اللجنة المنظمة الحقائب الصحية التي تحتوي بداخلها على برشور توعية، يوضح تفاصيل عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى بعض الوسائل المستخدمة في التصدي للمرض، مثل: "الكمامة، وزجاجة كحول إيثيلي، وجوارب اليد الطبية، وبعض وسائل التعقيم الأخرى".



وقبل انطلاق الحملة، اجتمعت الدكتورة أميرة أبو شقة، مساعد رئيس حزب الوفد، بالشباب المشارك في الحملة، وشاركت معهم التدابير الاحترازية الوقائية التي أصدرتها وزارة الصحة والسكان لتوعية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا خلال عمل الحملة.



وطالبت "أبو شقة" من الشباب المشارك في حملة إغاثة الوفد توزيع "بروشور" وأدوات التعقيم على المواطنين وتعريفهم أولويات التطهير والتعقيم بالحديث مع المواطنين وتذكيرهم بالإرشادات الطبية للمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

شاركت الدكتورة أمل رمزى، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة السياحة بالحزب، في حملة الإغاثة التي نظمها الحزب اليوم الخميس، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأكدت أمل رمزي، أن "بيت الأمة" أطلق حملة "إغاثة" لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، ولجنة الطوارئ الصحية بالحزب برئاسة الدكتور محمد نصر، وبمشاركة عدد من قيادات الوفد ولجانه.وقالت أمل رمزي، في بيان لها، إن هذه الحملة تأتي إيمانًا من الحزب بأهمية دوره المجتمعي والسياسي للمشاركة في مواجهة هذا الفيروس الخطير ومنع تفشيه وانتشاره داخل مصر بين أبناء الشعب المصري.وأضافت، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن الحملة تتضمن توزيع حقائب على المواطنين هدفها توعيتهم وتوضيح أعراض الفيروس وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى بعض الوسائل المستخدمة في التصدي للمرض.وتابعت: "تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره، وتتضمن رسالة الحملة أن حزب الوفد كان ومازال وسيظل داعمًا للدولة المصرية وللوطن والمواطن"، موضحة أنه تم إطلاق الحملة اليوم في محافظتي القاهرة والجيزة بالتوازي مع بعض المحافظات.انطلقت، حملة الإغاثة التي نظمها حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ لتجوب شوارع القاهرة والجيزة لتوعية المواطنين وتوزيع حقائب تعقيم، بمشاركة عدد من قيادات الوفد ونوابه وشبابه.