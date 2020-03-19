رحلات استثنائية وتواصل مستمر.. ننشر تحركات الحكومة بشأن المصريين العالقين في الخارج

تحركات مُستمرة، وقرارات متتالية، هذا ما تفعله الحكومة تجاه المصريين بالخارج، حيث تبذل وزارة الهجرة، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المزيد من الجهد، لمتابعة المصريين العالقين بالخارج.



واتخذت السفيرة نبيلة مكرم عدد من القرارات، بشأن المصريين العالقين بالخارج، فى إطار حرص الدولة المصرية على أبنائها، وبسبب الإجراءات والتدابير المتخذة من بعض الدول خلال الفترة الماضية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة أزمة ڨيروس "كورونا COVID 19" المستجد.



وتستعرض "الفجر" خلال السطور التالية أبرز جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج:-



بدأت الدولة جهودها تجاه أبنائها بالخارج، بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمصريين فى عدد من الدول، حيث أنهت الحكومة إجراءات المصريين العالقين بمطار الأردن، وإعادة 200 مصري من العالقين في السودان.



وواصلت الدولة جهودها، لتوفير 30 أتوبيس لنقل المصريين العالقين بالسودان، وعودتهم إلى أرض الوطن، حيث نجحت فى ذلك، إلى جانب إعادة فريق عمل شركة قناة السويس للحاويات إلى مصر من المغرب.



وعملت الحكومة على تخصيص رحلات إضافية استثنائية لاستيعاب الأعداد التي ترغب في العودة لوطنها، ما ساهم فى تزايد أعداد المتجهين إلى جمهورية مصر العربية من الكثير من الدول العربية والغربية.



كما تلقت وزارة الهجرة، بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، 4282 شكوى منذ بدء أزمة كورونا، وعملت على حلها، فضلًا عن تضافر جهود الدولة لحل أزمة كورونا.



وكذلك الاهتمام بالحالات الإنسانية العالقة بالخارج، وخصيص آلية للتواصل مع المصريين العالقين.



وقامت وحدات من الجيش المصري بتعقيم عدد من المنشآت الحكومية والتعليمية في البلاد ضمن خطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث باشرت عناصر تابعة لسلاح الحرب الكيميائية وإدارة الأزمات في الجيش، عمليات تعقيم وتطهير عدد من المنشآت الحكومية التي تستقبل أعدادا كثيرة من المواطنين والجامعات والمدارس.



وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن ما قامت به وحدات الجيش يأتي ضمن الإجراءات الوقائية لحماية المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية للدولة.

