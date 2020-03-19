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البحرين تعلن إيقاف خطبة وصلاة الجمعة بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 04:52 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت مملكة البحرين، اليوم الخميس، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة في كل جوامع المملكة بسبب فيروس كورونا.

وقالت إدارة الأوقاف السنية بالبحرين، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، إن الإيقاف جاء تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وحفاظًا على سلامة الجميع، لافتة إلى أن المساجد مفتوحة للفروض اليومية.

وسجلت البحرين 268 إصابة بفيروس كورونا الجديد تعافى منهم 100 حالة، فيما سجلت وفاة واحدة.

ويذكر أن أعلنت البحرين، الثلاثاء، حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

تشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة 3 أشهر بدءا من أبريل/نيسان المقبل، حسبما ذكرت وزارة المالية في تغريدة.

كما تعتزم البحرين مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار).

وسيزيد البنك المركزي قدرة الإقراض لدى البنوك 3.7 مليار دينار (9.80 مليار دولار) لتأجيل الأقساط والتمويل الإضافي للعملاء.

تعفي الحزمة كذلك المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر من أبريل المقبل.


وأصدر مصرف البحرين المركزي، الثلاثاء، إجراءات تنظيمية لاحتواء التداعيات المالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) لجميع المصارف والشركات المالية والشركات الصغيرة المالية ومزودي الخدمات.

وقرر مصرف البحرين المركزي، الإثنين، خفض سعر الفائدة الأساسي على الودائع، في حين أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) "المركزي السعودي" قرارا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 0.75%، وسعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 1%، وتقليص سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.20% إلى 1.45%.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، الإثنين، أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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