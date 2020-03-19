عاجل.. إصابة 7 مِن أسيوط بـ "كورونا" قادمين من العمرة

بينت التحاليل والفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة، اليوم الخميس، على 7 أشخاص من محافظة أسيوط قادمين من العمرة من المملكة العربية السعودية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة في أسيوط أن الوزارة أخطرت مديرية الصحة بأسيوط بايجابية 7 حالات من مراكز ديروط والغنايم وأسيوط، وأنه سيتم نقل الحالات إلى مستشفى العزل خارج المحافظة.









ولفت وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط أنه تم حاليًا تعقيم منازل وأماكن عمل الحالات، وحصر المخالفين لمتابعة حالتهم الصحية.









وأكد الدكتور أسامة حجازي أن الحالات قادمين من العمرة على متن طائرة يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة لمهندس مخالط لأجانب.



