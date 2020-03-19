3499 مواطنًا يتقدمون لقرعة الحج بكفرالشيخ (صور)

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، في إجراء قرعة الحج لوزارة الداخلية بالمحافظة للعام 1441هـ ـ 2020م، التي نظمتها مديرية الأمن بكفرالشيخ، بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفرالشيخ.



وذلك بحضور اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء حسام الصغير، مفتش الداخلية، والعميد أحمد الجوهري، رئيس فرع الأمن العام، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.



وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي أن إجمالي عدد المتقدمين لحج القرعة هذا العام والبالغ عددهم 3499 متقدمًا، والتأشيرات المخصصة لمديرية الأمن بلغت 778 تأشيرة، تضمنت 79 تأشيرة أساسية التي أُجريت عليها القرعة، بالإضافة إلى 195 تأشيرة احتياطية على مستوى أقسام ومراكز ‫المحافظة.



والمراكز التي حصلت علي تأشيرات تضمن " ‬قسم أول وثان كفر الشيخ المجمع حصلت على 68 تأشيرة، وبيلا ومركز بيلا حصلت على 39 تأشيرة، ودسوق حصلت على 63 تأشيرة، ومركز البرلس حصلت على 39 تأشيرة، ومركز الحامول حصلت على 39 تأشيرة، ومركز الرياض حصلت على 60 تأشيرة، ومركز دسوق حصلت على 88 تأشيرة، ومركز سيدى سالم حصلت على 80 تأشيرة، ومركز فوه حصلت على 43 تأشيرة، ومركز قلين حصلت على 63 تأشيرة، ومركز كفر الشيخ حصلت على 70 تأشيرة، ومركز مطوبس حصلت على 47 تأشيرة "، بإجمالي 699 تأشيرة حج.



من جهة أخري، فقد تابع محافظ كفرالشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهازًا كاشفًا لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.



يأتي ذلك فى إطار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، وبخاصةً بقرية الجرايدة التابعة لمركز ومدينة بيلا، والواقعة على حدود محافظتي كفرالشيخ والدقهلية، وبمركز ومدينة دسوق على حدود محافظة كفر الشيخ مع محافظة البحيرة.



وأشار المحافظ أن الإجراءات الاحترازية المُتبعة وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في: الوحدات المحلية والصحة والطب البيطري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



ووجه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية والتفتيشية على حدود ومنافذ المحافظة، خاصةً مع محافظة الدقهلية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركةٍ، نظرًا لرصد عددًا كبيرًا من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.