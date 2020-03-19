Advertisements
Advertisements
Advertisements

3499 مواطنًا يتقدمون لقرعة الحج بكفرالشيخ (صور)

الخميس 19/مارس/2020 - 04:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، في إجراء قرعة الحج لوزارة الداخلية بالمحافظة للعام 1441هـ ـ 2020م، التي نظمتها مديرية الأمن بكفرالشيخ، بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفرالشيخ.

وذلك بحضور اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء حسام الصغير، مفتش الداخلية، والعميد أحمد الجوهري، رئيس فرع الأمن العام، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي أن إجمالي عدد المتقدمين لحج القرعة هذا العام والبالغ عددهم 3499 متقدمًا، والتأشيرات المخصصة لمديرية الأمن بلغت 778 تأشيرة، تضمنت 79 تأشيرة أساسية التي أُجريت عليها القرعة، بالإضافة إلى 195 تأشيرة احتياطية على مستوى أقسام ومراكز ‫المحافظة.

والمراكز التي حصلت علي تأشيرات تضمن " ‬قسم أول وثان كفر الشيخ المجمع حصلت على 68 تأشيرة، وبيلا ومركز بيلا حصلت على 39 تأشيرة، ودسوق حصلت على 63 تأشيرة، ومركز البرلس حصلت على 39 تأشيرة، ومركز الحامول حصلت على 39 تأشيرة، ومركز الرياض حصلت على 60 تأشيرة، ومركز دسوق حصلت على 88 تأشيرة، ومركز سيدى سالم حصلت على 80 تأشيرة، ومركز فوه حصلت على 43 تأشيرة، ومركز قلين حصلت على 63 تأشيرة، ومركز كفر الشيخ حصلت على 70 تأشيرة، ومركز مطوبس حصلت على 47 تأشيرة "، بإجمالي 699 تأشيرة حج.

من جهة أخري، فقد تابع محافظ كفرالشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهازًا كاشفًا لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.

يأتي ذلك فى إطار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، وبخاصةً بقرية الجرايدة التابعة لمركز ومدينة بيلا، والواقعة على حدود محافظتي كفرالشيخ والدقهلية، وبمركز ومدينة دسوق على حدود محافظة كفر الشيخ مع محافظة البحيرة.

وأشار المحافظ أن الإجراءات الاحترازية المُتبعة وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في: الوحدات المحلية والصحة والطب البيطري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية والتفتيشية على حدود ومنافذ المحافظة، خاصةً مع محافظة الدقهلية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركةٍ، نظرًا لرصد عددًا كبيرًا من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
3499 مواطنًا يتقدمون لقرعة الحج بكفرالشيخ (صور)
3499 مواطنًا يتقدمون لقرعة الحج بكفرالشيخ (صور)
3499 مواطنًا يتقدمون لقرعة الحج بكفرالشيخ (صور)
3499 مواطنًا يتقدمون لقرعة الحج بكفرالشيخ (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

ما تفعلوه أخطر من كورونا.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

"الداخلية" توجه ضربة لمروجي الشائعات بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ حوالي 4 ساعات

كبار الدوري الإنجليزي يتنافسون على ضم نجم برشلونة في الصيف

منذ 33 دقيقة

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

01:12 م

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status