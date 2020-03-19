Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة" تكشف عن عدد الحالات المصابة والمعافاة من كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 04:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

ترأس وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، الاجتماع التاسع والعشرين لـ اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

وطلبت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي للفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19"، من الجميع بالاستمرار على تطبيق جميع الإجراءات الاحتزازية الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما أطلعت اللجنة على التقارير والتطورات بشأن الفيروس، وجرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة بالمملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

هذا وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".

وأضاف الدكتور العبدالعالي: أن "المملكة سجلت حتى الآن (238) حالة مؤكدة بزيادة (67) حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي".

ولفت إلى أن معظم الحالات (180) حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، بينما كانت (54) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة، مؤكدًا على أن هناك (8) شفيت تمامًا، وتبقى (230) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.

كما ذكر أن الحالات المصابة تشمل (115 من الذكور و 123 من الإناث) وجميعهم بالغون (متوسط أعمارهم 45 عاما) باستثناء 6 أطفال, ومن بين الحالات 151 من السعوديين، و 87 من غير السعوديين.

وأشار إلى أن إجمالي حالات الحجر والعزل الصحي بلغ حوالي (9500) حالة تراكمياً، بينما الفحوص المخبرية المتقدمة تجاوزت (14) ألف فحص، وبلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 240 ألف.

وشدد على الجميع بضرورة الالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع، وهي: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوما, داعيا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوفر على تطبيق موعد".

كما حذر من انتشار الشائعات، مشددًا على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، داعياً من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة بالتواصل مع رقم الصحة "937"، الذي يعمل مدار الساعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا المملكة الصحة السعودية

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 6 ساعات

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"الداخلية" توجه ضربة لمروجي الشائعات بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

ما تفعلوه أخطر من كورونا.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ ساعتين و 43 دقيقة

كبار الدوري الإنجليزي يتنافسون على ضم نجم برشلونة في الصيف

منذ 33 دقيقة

أمطار ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 18 ساعة

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ حوالي 5 ساعات

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

اجتماع لجنة متابعة كورونا بالمملكة لمتابعة الوضع الوبائي للفيروس عالميًا

"الصحة" تدعو القادمين من ايطاليا وكوريا ومصر ولبنان لعزل أنفسهم منزليا

حركة كثيفة للمسافرين العائدين للمملكة على جسر الملك فهد

"الصحة" تعلن احتجاز 1153 أصحاء احترازياً لحين ظهور النتائج

"الصحة" تكشف أعداد ومتوسط أعمار المصابين بكورونا

"الصحة السعودية" تعلن تسجيل 45 حالة مؤكدة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

01:12 م

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status