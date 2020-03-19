"الصحة" تكشف عن عدد الحالات المصابة والمعافاة من كورونا





ترأس وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس، الا جتماع التاسع والعشرين لـ اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.





وطلبت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي للفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19"، من الجميع بالاستمرار على تطبيق جميع الإجراءات الاحتزازية الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





كما أطلعت اللجنة على التقارير والتطورات بشأن الفيروس، وجرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة بالمملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.





هذا وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".

وأضاف الدكتور العبدالعالي: أن "المملكة سجلت حتى الآن (238) حالة مؤكدة بزيادة (67) حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي".

ولفت إلى أن معظم الحالات (180) حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، بينما كانت (54) حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة، مؤكدًا على أن هناك (8) شفيت تمامًا، وتبقى (230) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.





كما ذكر أن الحالات المصابة تشمل (115 من الذكور و 123 من الإناث) وجميعهم بالغون (متوسط أعمارهم 45 عاما) باستثناء 6 أطفال, ومن بين الحالات 151 من السعوديين، و 87 من غير السعوديين.





وأشار إلى أن إجمالي حالات الحجر والعزل الصحي بلغ حوالي (9500) حالة تراكمياً، بينما الفحوص المخبرية المتقدمة تجاوزت (14) ألف فحص، وبلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 240 ألف.





وشدد على الجميع بضرورة الالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع، وهي: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوما, داعيا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوفر على تطبيق موعد".





كما حذر من انتشار الشائعات، مشددًا على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، داعياً من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة بالتواصل مع رقم الصحة "937"، الذي يعمل مدار الساعة.



