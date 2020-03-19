مديرية أمن بورسعيد تبدأ حملة لتطهير وسائل المواصلات بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا

بدأ رجال مديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، بناء على تعليمات اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية، تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، حيث تم تعقيم السيارات بشوارع المحافظة، تحت إشراف العميد محمد بصلة، مدير ادارة مرور بورسعيد.



وقد قام الأفراد والجنود والأمناء بمتابعة من ضباط الإدارة، بحملة تطهير وتعقيم للسيارات والميني باصات وسيارات ميكروباص، وذلك في مبادرة من مديريه امن بورسعيد للمساهمة في الحد من أى تداعيات لانتشار فيروس كورونا المستجد أو أى عدوى تنتج من استخدام المواطنين لوسائل المواصلات المختلف الحد من انتقال الأمراض.





ونالت المبادرة، اشادة المواطنين، متوجهين الشكر للقائمين عليها، فيما ناشدت محافظة بورسعيد المواطنين، بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية، ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التى تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وفي نفس السياق قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه فور ظهور الحالة الايجابية الاولي لاحدي العاملين الهنود بمصنع سينمار تم اتخاذ العديد من الاجراءات الفورية وتقرر تواجد الوردية العاملة حاليآ بالمصنع وعدم خروجهم واعتبار المصنع منطقة حجر صحي وتواجد اطقم اطباء مقيمين بالمصنع للكشف علي العاملين بالاضافة الي تواجد العاملين بالمصنع والمتواجدين بخارجة في منازلهم لمدة اسبوعين وذلك حماية لانفسهم ولااهلهم وبلدهم مع قيام مسئولي المصنع بتوفير كافة سبل الراجة لجميع من يتواجد في منطقة الحجر.



وكذلك تم عزل ذوي المصاب ووضعهم تحت المراقبة باحدي المستشفيات المتخصصة للعزل والبدء الفوري في تنفيذ عملية تطهير وتعقيم شاملة للمصنع باكملة ومستشفي الحميات التي تم التاكد من ايجابية الحالة خلال وجودة بة بالاضافة الي ايقاف العمل داخل المصنع.



وناشد محافظ بورسعيد اصحاب المصانع بتخفيف العمالة واتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية داخل المصانع حفاظا علي صحة العاملين مع اتخاذ اقصي درجات الحيطة والحذر، وسيتم اتخاذ الاجراءات السابق والتي طبقت مع المصنع المصاب علي اي حالة قد تظهر في أي مصنع او تجمع آخر.



كما يهيب المحافظ، بجموع المواطنين بعدم التواجد بالتجمعات بصورة مكثفة وتخفيف التواجد بالتجمعات قدر المستطاع حماية لانفسهم ولااهلهم ولبلدهم حتي يتم التعامل مع الازمة والخروج والخروج من المازق العالمي بسرعة باذن الله ومشيئته.





