Advertisements
Advertisements
Advertisements

المتحدث العسكري ينفي فرض حظر التجول في البلاد ويوجه رسالة للإعلام

الخميس 19/مارس/2020 - 04:34 م
Advertisements
حظر التجول
حظر التجول
Advertisements
أكد العقيد تامر رفاعي، المتحدث العسكري، على كذب جميعا الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر التجول في كفاة محافظات مصر كإجراء وقائي واحترازي، لمواجهة "كورونا".

حظر التجول

وقال الرفاعي إن كل ما تردد حول إقرار وفرض حظر التجول ليس لها أي أساس من الصحة، وأنها أخبار لا تخرج عن كونها كاذبة، لا تمت للحقيقة بصلة.

الرفاعي ينفي حظر التجول

وكتب المتحدث باسم الجيش المصري، في منشور له على حسابه الرسمي على "فيس بوك"، كتب فيه: "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في الانتشار بمحافظات مصر، لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، غير صحيح".

لا صحة لإقرار حظر التجول

 وناشد الرفاعي وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"عدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة، في إشارة له إلى شائعة حظر التجول.

إجراءات مكافحة كورونا

وتواصل القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، تواصل استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري، حسبما قال متحدث الجيش المصري.

إجراءات مصر الاحترازية

واتخذ مجلس الوزراء المصري، عددًا من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وطالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم إلا في حالات الضرورة، كما عطلت الدراسة في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة الرحلات الجوية، اعتبارًا من الخميس الـ19 من مارس الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرار حظر التجول في مصر حقيقة حظر التجول في مصر حظر التجول الإجراءات الاحترازية احترازي

أخبار تهمك

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الآن

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"الداخلية" توجه ضربة لمروجي الشائعات بشأن كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مدرب الإسماعيلي يرد على أنباء إصابة نجمي الفريق بـ"كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل طرح بنكي الأهلى و مصر شهادة استثمار بأعلى عائد

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ما تفعلوه أخطر من كورونا.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات من وزارة الأوقاف لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة إغلاق المترو في السابعة مساءً

منذ حوالي 3 ساعات

رغم قرار الحكومة لمواجهة كورونا.. رئيس "سوق العبور" يفجر مفاجأة صادمة

منذ ساعتين

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح (بيان بدرجات الحرارة)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

تحرك عاجل من محافظة الجيزة بعد قرار غلق المراكز التعليمية

رئيس حى الزيتون يتابع إجراءات تعقيم المركز التكنولوجي لمواجهة كورونا

غلق وتشميع "gym" و"سايبر" بحي الزيتون لمواجهة فيروس كورونا (صور)

أبرزها "حظر التجوال".. شائعات نفتها الحكومة

محافظ بني سويف: غلق 119 سنتر دروس خصوصية لمواجهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:58 م

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

"الداخلية" توجه ضربة لمروجي الشائعات بشأن كورونا

03:51 م

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

08:14 ص

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status