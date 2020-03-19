المتحدث العسكري ينفي فرض حظر التجول في البلاد ويوجه رسالة للإعلام

أكد العقيد تامر رفاعي، المتحدث العسكري، على كذب جميعا الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر التجول في كفاة محافظات مصر كإجراء وقائي واحترازي، لمواجهة "كورونا".



حظر التجول



وقال الرفاعي إن كل ما تردد حول إقرار وفرض حظر التجول ليس لها أي أساس من الصحة، وأنها أخبار لا تخرج عن كونها كاذبة، لا تمت للحقيقة بصلة.



الرفاعي ينفي حظر التجول



وكتب المتحدث باسم الجيش المصري، في منشور له على حسابه الرسمي على "فيس بوك"، كتب فيه: "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في الانتشار بمحافظات مصر، لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، غير صحيح".



لا صحة لإقرار حظر التجول



وناشد الرفاعي وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"عدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة، في إشارة له إلى شائعة حظر التجول.



إجراءات مكافحة كورونا



وتواصل القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، تواصل استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري، حسبما قال متحدث الجيش المصري.



إجراءات مصر الاحترازية