البورصة الأمريكية تستأنف التراجع فى مستهل التعاملات





استأنفت البورصة الأمريكية التراجع في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد أن حققت خسائر فادحة فى جلسة الأمس، بعد أن انكمش النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2012، في حين قفزت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عامين ونصف.





وشهدت البورصة الأمريكية خسائر فادحة أنس ليتم توقف التدولات لمدة 15 دقيقية بعد أن سجل "داو جونز" الصناعي أدنى مستوى بثلاث سنوات وتتجاوز هبوط "ستاندرد آند بورز" 7 بالمائة.





وكانت بورصة نيويورك أعلنت إغلاقها مؤقتاً لقاعات التداول واستمرار العمل إلكترونياً بداية من 23 مارس الجاري يأتى ذلك مع تزايد عدد حالات الإصابة إثر الكورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 9 آلاف حالة، وفقًا لبيانات من جامعة "جونز هوبكنز"، بينما بلغ عدد الوفيات 9115 شخص عالمياً.





وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.1 بالمائة مسجلاً 19480.4 نقطة.





وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.8 بالمائة مسجلاً 2354.8 نقطة.





وانخفض مؤشر "ناسدالك" بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 6932 نقطة.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 101.741.











