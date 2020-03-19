Advertisements
البورصة الأمريكية تستأنف التراجع فى مستهل التعاملات
الخميس 19/مارس/2020 - 04:24 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
استأنفت البورصة الأمريكية التراجع في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد أن حققت خسائر فادحة فى جلسة الأمس، بعد أن انكمش النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2012، في حين قفزت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عامين ونصف.
وشهدت البورصة الأمريكية خسائر فادحة أنس ليتم توقف التدولات لمدة 15 دقيقية بعد أن سجل "داو جونز" الصناعي أدنى مستوى بثلاث سنوات وتتجاوز هبوط "ستاندرد آند بورز" 7 بالمائة.
وكانت بورصة نيويورك أعلنت إغلاقها مؤقتاً لقاعات التداول واستمرار العمل إلكترونياً بداية من 23 مارس الجاري يأتى ذلك مع تزايد عدد حالات الإصابة إثر الكورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 9 آلاف حالة، وفقًا لبيانات من جامعة "جونز هوبكنز"، بينما بلغ عدد الوفيات 9115 شخص عالمياً.
وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.1 بالمائة مسجلاً 19480.4 نقطة.
وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.8 بالمائة مسجلاً 2354.8 نقطة.
وانخفض مؤشر "ناسدالك" بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 6932 نقطة.
وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 101.741.
وأغلقت البورصة الأمريكية أمس الأربعاء، فى أدني مستوياتها منذ 3 سنوات مع ارتفاع سعر الدولار وتزايد المخاوف من فيروس كورونا.
وواصلت الأسهم الأمريكية خسائرها بعد وقف التداولات لمدة 15 دقيقة نتيجة لتجاوز هبوط مؤشر "ستاندرد آند بورز" 7 بالمائة قبل أن يقلص تراجعه عند الختام.
وجاء تراجع الأسهم الأمريكية وسط جهود الدول والتحفيزات المالية لاحتواء تأثيرات تفشي الكورونا خاصةً على شركات الطيران والشركات الصغيرة، وبالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى 1 بالمائة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على حزمة مالية تتجاوز تريليون دولار لدعم الاقتصاد، تتضمن مدفوعات مباشرة للأمريكيين ومساعدات مالية للشركات الصغيرة وصناعة الطيران.
وأبلغ وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشين" أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن معدل البطالة يمكن أن يصل إلى 20 بالمائة إذا لم يقر الكونجرس حزمة التحفيز المقترحة بقيمة تقارب تريليون دولار.
وصوت مجلس الشيوخ لصالح تمرير خطة المساعدات ضد أثر الفيروس المميت والمتعلقة بتوسيع الإجازة مدفوعة الأجر.
وقفز عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى أكثر من 7 آلاف حالة، وفقًا لبيانات من جامعة "جونز هوبكنز"، بينما بلغ عدد الوفيات 114 شخصاً.
وكشفت بيانات اقتصادية تراجع تصاريح وعمليات البدء في بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.
وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 6.3 بالمائة مسجلاً 19898 نقطة وهو ما يعادل هبوط 1338 نقطة تقريباً ليسجل أدنى مستوى منذ فبراير2017.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 5.2 بالمائة ليسجل 2398.1 نقطة.
وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 4.7 بالمائة ليسجل 6989 نقطة.
وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 1.3 بالمائة ليسجل 100.87، قرب أعلى مستوى منذ 2017.
Advertisements