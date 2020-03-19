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فرنسا: سنمدد فترة الإغلاق اسبوعين إذا استمر تهديد فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:57 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، أن فرنسا ستمدد فترة الإغلاق لمدة اسبوعين إذا استمر تهديد فيروس كورونا، في الوقت الذي حث فيه اتحاد للشرطة الوطنية الضباط على رفض المهام التي جعلتهم على مقربة من الجمهور بسبب نقص الكمامات.

بعد أن أمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين بإغلاق غير مسبوق في فرنسا خلال وقت السلم، وقال وزير الداخلية، كريستوف كستانير، إن الحكومة لن تتردد في إطالة القيود الصارمة إذا لزم الأمر، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف الوزير لإذاعة أوروبا 1: "لدينا هدف واحد فقط، وهو كسب الحرب ضد فيروس كورونا COVID-19".

وأوضح: "يجب على أي شخص يغامر بالخارج أن يحمل وثيقة تبرر حركته، أو المخاطرة بغرامة. في الساعات الأربع والعشرين الماضية ، تم تنفيذ عشرات الآلاف من عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة، وتم إصدار أكثر من 4000 عقوبة".

وأردف "كاستانير": "ليس من البطولية أن تنتهك القواعد، إنها مغفلة."

وانتشر نحو 100 ألف شرطي في أنحاء فرنسا لفرض الإغلاق ، مع السماح للأشخاص بالخروج من منازلهم فقط لشراء مواد البقالة أو الذهاب إلى العمل أو ممارسة الرياضة بمفردهم أو طلب المساعدة الطبية. دفع هذا الإجراء إلى نزوح جماعي من باريس إلى الريف.

مع انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، أعلنت كل دولة على حدة قيودًا صارمة على الحياة العامة حيث يكافح صانعو السياسة للتعامل مع أكبر أزمة للصحة العامة منذ جائحة إنفلونزا عام 1918.
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