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للوقاية من الكورونا.. طريقة عمل مطهر منزلي "كلور مخفف مع الماء"

الخميس 19/مارس/2020 - 04:22 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
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تواصل النقابة العامة للأطباء، توعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المُستجد (19-COVID)، لافتة إلى خطورته، وحتمية الوقاية منه، والحفاظ على استمرار النظافة الشخصية.

وفي هذا السياق، استعرضت النقابة، طريقة عمل مطهر منزلي (كلور مخفف مع الماء)، وذلك على النحو التالي:

- تخفيف الكلور يكون بالنسبة المكتوبة علي العبوة، وغالبا 110
- يجب الالتزام بنفس التخفيف المكتوب لكمية تكفي يوم واحد فقط (24 ساعة)، لأن الكلور يفقد مفعوله، ولابد من تحضير تخفيف جديد.

كما استعرضت النقابة، بعض النصائح بشأن استخدام الكلور:

- الكلور لا يطهر به الأيدي، ولا يجب ملامسته للجلد.
- الكلور المخفف فقط لتطهير الأسطح والأرضيات.
- لاتخلط كلور مع منظف أو صابون سائل.. استخدم كل صنف بمفرده.
- لا نغسل الخضراوات والفاكهة بكلور أو صابون سائل أو أي منظف.
- نغسل الخضراوات والفاكهة بالماء الجاري، ويمكن النقع في الماء والخل، ثم الشطف.
- يُستخدم الكلو حسب الإرشادت، لأنها من ضمن المواد الكيمائية، والخروج عن الإرشادات قد ينتُج عنه تفاعلات ربما تؤدي إلى أضرار.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى أمس، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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