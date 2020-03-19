بيطري البحر الأحمر يشن حملات تطهير وتعقيم لمساجد وكنائس المحافظة (فيديو وصور)

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، حملة مكبرة للتعقيم والرش لمساجد البحر الأحمر والكنائس وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وابراشية البحر الأحمر تزامنًا مع مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجدة.



ومن جانبه قال الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن مديرية الطب البيطري تعاون جميع الجهات الحكومية والغير حكومية في مواجهة فيروس كورونا المستجدة بعمليات التطهير والتعقيم، مشيرًا إلى أنه تم شن حملة مكبرة للتطهير وتعقيم للمساجد بمدن المحافظة والكنائس، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطب البيطري بحملة لتعقيم وتنظيف المساجد لمكافحة الأوبئة ومنعا لانتشار الأمراض والفيروسات.



وأضاف"سلمى" فى تصريح خاص ل"لفجر" أنه ترأس اليوم وأمس حملات مكبرة للتعقيم والتطهير جميع مساجد وكنائس مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أنه هناك فرق تعقيم فى جميع مدن البحر الأحمر.



واردف مدير عام الطب البيطري، إلى أنه هناك أيضا حملات للتطهير والتعقيم لعددا من الجهات الحكومية في مدينة الغردقة، موضحًا يأتى ذلك طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ووزيرة الزراعة فى التعاون مع الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة عن طريق عمليات التطهير والتعقيم.



ومن جانبه أكد الدكتور كمال سيف، وكيل وزارة الأوقاف، أن حملات التطهير والتعقيم تأتي ضمن خطة الدولة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه بدأ التعقيم بالمساجد الكبرى، ومنها مسجد الميناء الكبير بالغردقة، ومسجد الشهيد عبدالمنعم رياض وعددًا من المساجد الأخرى في مدن المحافظة المختلفة.



وأشار وكيل وزارة الأوقاف، أنه لا بد من تكاتف جهود جميع الجهات ودعم الدولة ومساعدتها في الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، ودعم المجهودات والإجراءات التي تقوم بها الدولة للوقاية من الأمراض.



وفى سياق آخر أهاب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، بالمواطنين عدم الانسياق للشائعات المغرضة، واستقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية، ويؤكد المحافظ على الآتي.



1- القرارات التي إتخذت الإثنين الماضى الموافق 16 مارس 2020، تتعلق بالعاملين في المنشآت الفندقية، وذلك لاحتكاكهم المباشر بالسائحين الأجانب.



2- لن يسمح لاى عامل بمغادرة الفندق قبل 14 يوم اعتبارا من اليوم أو تاريخ خروج اخر سائح من المحافظة حيث تم التنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، وكذلك كافة الاجهزة الامنية بالمحافظة لاحكام السيطرة الكاملة على كافة منافذ وكمائن مدن المحافظة وسيتم اخضاعهم جميعا للحجر الصحى وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة.



3- الطيران الداخلي في مطاري الغردقة ومرسى علم يعمل بصورة طبيعية.



4- الطرق البرية مفتوحة لحركة الأفراد والسلع، سواء بين المحافظة وغيرها من المحافظات الأخرى، أو بين مدن المحافظة.



5- السماح بدخول وخروج كافة الأفراد وكافة السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية والمطهرات ومستلزمات البناء عبر كافة منافذ المحافظة.



6- إحالة جميع التجار وأصحاب الصيدليات الذين سيتلاعبون بالأسعار، أو يقومون باحتكار أي سلعة إلى النيابة العامة.



حيث إنه فور ورود بلاغات من المواطنين عن قيام بعض التجار وأصحاب الصيدليات برفع أسعار السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية والمطهرات، وأدوات التعقيم، صدرت تعليماتي بتشكيل لجان من كافة الجهات المعنية لشن حملات على كافة الأسواق والصيدليات، وستستمر هذه الحملات يوميًا لتحرير محاضر للمخالفين، واحالتهم للنيابة العامة.



والهدف من ذلك ضبط الأسواق، وضمان توفير كافة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية بأسعارها الطبيعية.

