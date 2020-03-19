الأردن: سنبذل قصارى جهدنا لتجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا

ويذكر أن أعلن الجيش الأردني، أمس الأربعاء، إغلاق العاصمة عمّان بالكامل صباح الخميس، وحتى إشعار آخر في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكان الجيش أعلن، الثلاثاء، أن قواته ستنتشر على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء البلاد.





وقال في بيان إن "هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتشار أو انتقال العدوى".





وناشد الجيش الأردنيين اتباع جميع التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في جميع أرجاء البلاد".





وأكد أنه سيتم إيقاف جميع التعاملات داخل المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية باستثناء الحالات الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا.









وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أقر، الثلاثاء، قانونا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





وأصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر التجول وغلق المؤسسات ووضع قيود على التنقل.





وأعلن الأردن، الأربعاء، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 52 حالة.





وقالت وزارة الصحة الأردنية: إن عدد الحالات يشمل حالة الشفاء الأولى.