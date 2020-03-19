"الخطوط السعودية" توضح حالة التذكرة الملغاة عقب تعليق الحركة الجوية





أعلنت الخطوط الجوية السعودية، مساء اليوم الخميس، أنها قدمت تسهيلات إلى المسافرين عقب القرارات الأخيرة، التي تخص تعليق الحركة الجوية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقالت "الخطوط السعودية"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "إذا ألغيت الرحلة بسبب القيود الحالية المفروضة على السفر، فإن التذكرة محفوظة ويمكن استخدامها لاحقًا".





كما ذكرت أن معرفة آخر التحديثات والمعلومات المتعلقة بالحجوزات، يكون عبر زيارة الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الاتصال (https://www.saudia.com/covid-19).





وكانت وزارة الصحة السعودية، قد قالت في وقت سابق من اليوم، إن "غالبية إصابات فيروس كورونا قادمة من الخارج".

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في بيان أن 104 حالات إصابة بفيروس كورونا هي لمواطنين سعوديين و38 حالة مصابة هي لمخالطين لمصابين سابقين.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد وجهت عدة نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة، أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.



