غدا.. إيبارشية دشنا تقيم صلاة قداس من أجل مصر

أعلنت إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، عن إقامة صلاة قداس من أجل مصر في كل كنائس الإيبراشية، في تمام السادسة مساء يوم غد الجمعة.





وأفادت، في بيان، بأن الإيبارشية وبمجرد صدور قرارات رئيس الجمهورية للحماية من فيروس كورونا المستجد وتفاعل الكنيسة وقداسة البابا، تم نشر البيان المرسل من المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية لكل كنائس الإيبارشية.





وأشارت الإيبارشية، إلى أنه تم مباشرة إلغاء جميع الإجتماعات والنهضات ومدارس الأحد، وعمل أكثر من قداس في اليوم الواحدكي لا يكون هناك زحام.





وأكد البيان، أن إيبابرشية دشنا للأقباط الأرثوذكس أصدرت تعليماتها للشعب بالحضور بمستلزماتهم الشخصية "إيشارب، ولفافة، وماء" في إطار إجراءاتها للحد من انتشار كورونا.



