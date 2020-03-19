خاص.. أحمد جمال يتعاون مع أحمد سرور في ألبومه الجديد

يتعاون الشاعر أحمد سرور مع الفنان أحمد جمال، في ألبومه الجديد للمرة الثانية على التوالي.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال سرور: "أتعاون مع أحمد جمال في أغنية تدعى "عجباني"، وستكون هذه الأغنية في ألبومه الجديد، الذي سيطرح قريباً، والأغنية من كلماتي، ألحان أحمد العتباني وتوزيع محمد شفيق".

وأضاف حديثه قائلاً: "الأغنية رمانسي ولكنها إيقاع سريع، وهذا ثاني تعاون مع أحمد جمال بعد أغنية آخر ميعاد"، أما عن تصوير الأغنية فيديو كليب فقال:" سيُطرح الألبوم في البداية كأغاني، وبعد ذلك سيتم طرح أغنية "عجباني" فيديو كليب.

وعن تصوير الفيديو الكليب فقال: "تقريبا أو أكيد يعني كله اتصور في اليونان".

يذكر أن أغنية "آخر ميعاد" التي تم طرحها في الألبوم السابق "يالا نعيش" الذي طرح في عام 2015، حققت نجاحاً كبيراً حتى الآن، فأقترب الفيديو كليب أكثر من 2 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع "اليوتيوب" عبر قناة "مزيكا"، وحقق الألبوم مبيعات كبيرة على مستوى الوطن العربي بأكمله.